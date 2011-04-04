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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1305130613071308

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 92
Більше десяти
20%
18
Від п'яти до десяти
30%
28
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
7
В двох
10%
9
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:44

  Bosstone написав:
  flyman написав:гуру фінансів Орест на валютній гілці вангував що через енергетичну кризу все це криптолайно скопититься, а вон ось як :shock: кешбеки в шиткоєнах :D

Одно другому не мешает. Шиткойны никто и не обещает. Монобанк пока только карту в биткойнах засветил.

сьогодні попалась на очі інфа, що НБУ в Лінкедіні написав, що відкрита в нього вакансія розробника криптовалюти
flyman
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  #<1 ... 1305130613071308
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