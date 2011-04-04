Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:44
Bosstone написав: flyman написав:
гуру фінансів Орест на валютній гілці вангував що через енергетичну кризу все це криптолайно скопититься, а вон ось як
кешбеки в шиткоєнах
Одно другому не мешает. Шиткойны никто и не обещает. Монобанк пока только карту в биткойнах засветил.
сьогодні попалась на очі інфа, що НБУ в Лінкедіні написав, що відкрита в нього вакансія розробника криптовалюти
flyman
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Додано: Сер 29 вер, 2021 23:46
flyman написав:
сьогодні попалась на очі інфа, що НБУ в Лінкедіні написав, що відкрита в нього вакансія розробника криптовалюти
НБУ ще з 2019-го року
думає
над е-гривнею, саме час знайти людину в темі.
klug
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Додано: Чет 30 вер, 2021 07:27
flyman написав: Bosstone написав: flyman написав:
гуру фінансів Орест на валютній гілці вангував що через енергетичну кризу все це криптолайно скопититься, а вон ось як
кешбеки в шиткоєнах
Одно другому не мешает. Шиткойны никто и не обещает. Монобанк пока только карту в биткойнах засветил.
сьогодні попалась на очі інфа, що НБУ в Лінкедіні написав, що відкрита в нього вакансія розробника криптовалюти
Что обещают платить?
Investor_K
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