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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1305130613071308

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 92
Більше десяти
20%
18
Від п'яти до десяти
30%
28
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
7
В двох
10%
9
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:44

  Bosstone написав:
  flyman написав:гуру фінансів Орест на валютній гілці вангував що через енергетичну кризу все це криптолайно скопититься, а вон ось як :shock: кешбеки в шиткоєнах :D

Одно другому не мешает. Шиткойны никто и не обещает. Монобанк пока только карту в биткойнах засветил.

сьогодні попалась на очі інфа, що НБУ в Лінкедіні написав, що відкрита в нього вакансія розробника криптовалюти
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:46

  flyman написав:сьогодні попалась на очі інфа, що НБУ в Лінкедіні написав, що відкрита в нього вакансія розробника криптовалюти

НБУ ще з 2019-го року думає над е-гривнею, саме час знайти людину в темі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:27

  flyman написав:
  Bosstone написав:
  flyman написав:гуру фінансів Орест на валютній гілці вангував що через енергетичну кризу все це криптолайно скопититься, а вон ось як :shock: кешбеки в шиткоєнах :D

Одно другому не мешает. Шиткойны никто и не обещает. Монобанк пока только карту в биткойнах засветил.

сьогодні попалась на очі інфа, що НБУ в Лінкедіні написав, що відкрита в нього вакансія розробника криптовалюти


Что обещают платить?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:32

  ТИХИЙ написав:Рекомендую для ознайомлення інтерв'ю РБК-Україна заступника голови НБУ Ю. Гелетія.
Багато букАФ 8)
Першоджерело :arrow: https://www.rbc.ua/ukr/news/zamglavy-nb ... 56690.html

Інтервю малоінформативне...а Катерину заставили замовчати. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:41

  Квесторе_поверніться написав:
  ТИХИЙ написав:Рекомендую для ознайомлення інтерв'ю РБК-Україна заступника голови НБУ Ю. Гелетія.
Багато букАФ 8)
Першоджерело :arrow: https://www.rbc.ua/ukr/news/zamglavy-nb ... 56690.html

Інтервю малоінформативне...а Катерину заставили замовчати. :(

Я так сделал вывод, шо РиГуляТору пофиг, шо банки влезли в ОВДП, спекулируют на них вместе с НБУ, а на клиентофф просто забили.
Курс бакса будет падать -- типа укрепляж гривны (до 25?), а нерезидентам под ОВДП и так хватит :)
Карткредитов под 15% в 22году НЕ будет, и депо под 20% тоже.

Все идем в крипту. Слава КХ!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:Карткредитов под 15% в 22году НЕ будет, и депо под 20% тоже.
Как к лету сбросила жир.А сейчас ни лета,ни жиру,чтобы согреться :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:25

Героям слава!

  Amethyst написав:Все идем в крипту. Слава КХ!

Відродилась України і слава, і воля,
І нам, браття українці, усміхнулась доля.
Гинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Знов пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Козак-характерник
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