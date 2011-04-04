Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Я так сделал вывод, шо РиГуляТору пофиг, шо банки влезли в ОВДП, спекулируют на них вместе с НБУ, а на клиентофф просто забили. Курс бакса будет падать -- типа укрепляж гривны (до 25?), а нерезидентам под ОВДП и так хватит Карткредитов под 15% в 22году НЕ будет, и депо под 20% тоже.
Із заявою до поліції звернулася черкащанка. Жінка розказала, що колишній співмешканець без її відома та дозволу, оформив на неї в кредитних та банківських установах майже сотню кредитних угод на суму понад 250 тисяч гривень. Про це повідомили у поліції Черкаської області. https://vycherpno.ck.ua/ponad-250-tis-g ... IQIdtPsoTo
Із заявою до поліції звернулася черкащанка. Жінка розказала, що колишній співмешканець без її відома та дозволу, оформив на неї в кредитних та банківських установах майже сотню кредитних угод на суму понад 250 тисяч гривень. Про це повідомили у поліції Черкаської області. https://vycherpno.ck.ua/ponad-250-tis-g ... IQIdtPsoTo
А ото нечего мужу, та даж сожителю давать пароль от своей мабилы и инет-банкингов