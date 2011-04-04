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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1305130613071308

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 92
Більше десяти
20%
18
Від п'яти до десяти
30%
28
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
7
В двох
10%
9
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:44

  Bosstone написав:
  flyman написав:гуру фінансів Орест на валютній гілці вангував що через енергетичну кризу все це криптолайно скопититься, а вон ось як :shock: кешбеки в шиткоєнах :D

Одно другому не мешает. Шиткойны никто и не обещает. Монобанк пока только карту в биткойнах засветил.

сьогодні попалась на очі інфа, що НБУ в Лінкедіні написав, що відкрита в нього вакансія розробника криптовалюти
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:46

  flyman написав:сьогодні попалась на очі інфа, що НБУ в Лінкедіні написав, що відкрита в нього вакансія розробника криптовалюти

НБУ ще з 2019-го року думає над е-гривнею, саме час знайти людину в темі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:27

  flyman написав:
  Bosstone написав:
  flyman написав:гуру фінансів Орест на валютній гілці вангував що через енергетичну кризу все це криптолайно скопититься, а вон ось як :shock: кешбеки в шиткоєнах :D

Одно другому не мешает. Шиткойны никто и не обещает. Монобанк пока только карту в биткойнах засветил.

сьогодні попалась на очі інфа, що НБУ в Лінкедіні написав, що відкрита в нього вакансія розробника криптовалюти


Что обещают платить?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:32

  ТИХИЙ написав:Рекомендую для ознайомлення інтерв'ю РБК-Україна заступника голови НБУ Ю. Гелетія.
Багато букАФ 8)
Першоджерело :arrow: https://www.rbc.ua/ukr/news/zamglavy-nb ... 56690.html

Інтервю малоінформативне...а Катерину заставили замовчати. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:41

  Квесторе_поверніться написав:
  ТИХИЙ написав:Рекомендую для ознайомлення інтерв'ю РБК-Україна заступника голови НБУ Ю. Гелетія.
Багато букАФ 8)
Першоджерело :arrow: https://www.rbc.ua/ukr/news/zamglavy-nb ... 56690.html

Інтервю малоінформативне...а Катерину заставили замовчати. :(

Я так сделал вывод, шо РиГуляТору пофиг, шо банки влезли в ОВДП, спекулируют на них вместе с НБУ, а на клиентофф просто забили.
Курс бакса будет падать -- типа укрепляж гривны (до 25?), а нерезидентам под ОВДП и так хватит :)
Карткредитов под 15% в 22году НЕ будет, и депо под 20% тоже.

Все идем в крипту. Слава КХ!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:Карткредитов под 15% в 22году НЕ будет, и депо под 20% тоже.
Как к лету сбросила жир.А сейчас ни лета,ни жиру,чтобы согреться :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:25

Героям слава!

  Amethyst написав:Все идем в крипту. Слава КХ!

Відродилась України і слава, і воля,
І нам, браття українці, усміхнулась доля.
Гинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Знов пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:38

Каким образом?
Із заявою до поліції звернулася черкащанка. Жінка розказала, що колишній співмешканець без її відома та дозволу, оформив на неї в кредитних та банківських установах майже сотню кредитних угод на суму понад 250 тисяч гривень. Про це повідомили у поліції Черкаської області.
https://vycherpno.ck.ua/ponad-250-tis-g ... IQIdtPsoTo
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:56

  Grand Touring написав:Каким образом?
Із заявою до поліції звернулася черкащанка. Жінка розказала, що колишній співмешканець без її відома та дозволу, оформив на неї в кредитних та банківських установах майже сотню кредитних угод на суму понад 250 тисяч гривень. Про це повідомили у поліції Черкаської області.
https://vycherpno.ck.ua/ponad-250-tis-g ... IQIdtPsoTo

А ото нечего мужу, та даж сожителю давать пароль от своей мабилы и инет-банкингов :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:36

Amethyst как он без персональной идентификации сумел набрать сотню кредитов еще на 250 тыс гривен, через бюро кредитных историй финансовые организации видят его кредиты.

Как вариант, он похож на свою невесту Зображення
Grand Touring
 
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