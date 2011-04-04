Малі банки не поспішають збільшувати дохідність за депозитами. Але їхня найкраща пропозиція за річним вкладом у гривні все ще краще, ніж у великих банків
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:21
Сантабарбара для деполюдей
Малі банки не поспішають збільшувати дохідність за депозитами. Але їхня найкраща пропозиція за річним вкладом у гривні все ще краще, ніж у великих банків
Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:48
по валюті грустно, інфляція долара в 5% не покриває ставок
по гривні, на межі фола, фактично в 0 реальної доходності із врахуванням крілячих податків та інфляції гривні
Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:01
Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Правильно залізні, стекляні і козацьки
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