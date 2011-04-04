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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1306130713081309

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 93
Більше десяти
19%
18
Від п'яти до десяти
31%
29
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
7
В двох
10%
9
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:21

Сантабарбара для деполюдей


Малі банки не поспішають збільшувати дохідність за депозитами. Але їхня найкраща пропозиція за річним вкладом у гривні все ще краще, ніж у великих банків

https://minfin.com.ua/ua/2021/09/29/72467743/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:48

  greenozon написав:Сантабарбара для деполюдей


Малі банки не поспішають збільшувати дохідність за депозитами. Але їхня найкраща пропозиція за річним вкладом у гривні все ще краще, ніж у великих банків

https://minfin.com.ua/ua/2021/09/29/72467743/

по валюті грустно, інфляція долара в 5% не покриває ставок
по гривні, на межі фола, фактично в 0 реальної доходності із врахуванням крілячих податків та інфляції гривні
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:01

  greenozon написав:Малі банки не поспішають збільшувати дохідність за депозитами. Але їхня найкраща пропозиція за річним вкладом у гривні все ще краще, ніж у великих банків

Что за дурацкое деление на мали и велыки ?
Какая клиенту разница какой там уставник у банка ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:07

Re: Байки про банки і не тільки....

Правильно залізні, стекляні і козацьки
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:48

Це коли Слуги встигли поглумитися над банківською таємницею?
https://enovosty.com/finance/full/1609-bankovskaya-tajna-kto-i-chto-budet-znat-o-schetax-ukraincev
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:51

  greenozon написав:Сантабарбара для деполюдей


Малі банки не поспішають збільшувати дохідність за депозитами. Але їхня найкраща пропозиція за річним вкладом у гривні все ще краще, ніж у великих банків

https://minfin.com.ua/ua/2021/09/29/72467743/

Там тільки УКРкап показує більше 11%.
11% ще є в Аграріїв, Рада в інтернет банку, Комса аХція до кінця жовтня, УбіБ на 18 місяців теж можна вималювати 11,5% від 100000.
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