Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:21
Сантабарбара для деполюдей
Малі банки не поспішають збільшувати дохідність за депозитами. Але їхня найкраща пропозиція за річним вкладом у гривні все ще краще, ніж у великих банків
https://minfin.com.ua/ua/2021/09/29/72467743/
greenozon
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:48
greenozon написав:
Сантабарбара для деполюдей
Малі банки не поспішають збільшувати дохідність за депозитами. Але їхня найкраща пропозиція за річним вкладом у гривні все ще краще, ніж у великих банків
https://minfin.com.ua/ua/2021/09/29/72467743/
по валюті грустно, інфляція долара в 5% не покриває ставок
по гривні, на межі фола, фактично в 0 реальної доходності із врахуванням крілячих податків та інфляції гривні
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:01
greenozon написав:
Малі банки не поспішають збільшувати дохідність за депозитами. Але їхня найкраща пропозиція за річним вкладом у гривні все ще краще, ніж у великих банків
Что за дурацкое деление на мали и велыки ?
Какая клиенту разница какой там уставник у банка ?
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:07
Правильно залізні, стекляні і козацьки
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:51
greenozon написав:
Сантабарбара для деполюдей
Малі банки не поспішають збільшувати дохідність за депозитами. Але їхня найкраща пропозиція за річним вкладом у гривні все ще краще, ніж у великих банків
https://minfin.com.ua/ua/2021/09/29/72467743/
Там тільки УКРкап показує більше 11%.
11% ще є в Аграріїв, Рада в інтернет банку, Комса аХція до кінця жовтня, УбіБ на 18 місяців теж можна вималювати 11,5% від 100000.
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greenozon
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