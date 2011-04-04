|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 жов, 2021 21:38
Хтось таки втрачає береги
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7195
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 1209 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 06 жов, 2021 00:08
Я знаю все эти документы. Вы обладаете какими-то непроверенными данными.
До сліз.
Якщо вони так себе з журналістами повели, то горе айтішників, що не вміють файли видаляти, зараз явно на пляшку посадять.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6150
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 814 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|229758
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|91997
|
|
|18
|26316
|