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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1307130813091310

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 94
Більше десяти
19%
18
Від п'яти до десяти
32%
30
В чотирьох
14%
13
В трьох
7%
7
В двох
10%
9
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:38

Хтось таки втрачає береги :(

V2
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 00:08

Я знаю все эти документы. Вы обладаете какими-то непроверенными данными.

До сліз.

Якщо вони так себе з журналістами повели, то горе айтішників, що не вміють файли видаляти, зараз явно на пляшку посадять.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:36

  Amethyst написав:
  greenozon написав:
  Amethyst написав:да ну! а ну ка дайте приклад хоч одного! ))
і щоб на ікорочку з шампусіком

Козацкие ж в первую очередь постреляла тётушка Го на бойне 14/15го года
Осталось мало их: Рояль, Земеля(недавно представился), Алик, Лушый(скурвился), Фарса(ото козак, хоча й мокшанського повіту). Ну ще підкозаченьки типу Конячників :)

Рояль зі своїми 10% НА РІК випав зі списку козацьких.
Конячники на 35 місяців з 11,5% плюс 0,15% хто клієнт 10 років ще можна з натягом до козацьких записати.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:43

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:можна з натягом

Ну панятна, шо козаків нема :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:00

Re: Байки про банки і не тільки....

Колеги, а як найдешевше у РФію баксів переказати? Є щось дешевше за WU (1.5%)?
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:16

  kreuz написав:Колеги, а як найдешевше у РФію баксів переказати? Є щось дешевше за WU (1.5%)?

С такими ценами на газ там баксы сейчас под ногами валяются, в них смаркаются, на них пишут быстрые заметки, зачем их туда слать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:50

Комерційні індустріали, Мега і Піреус йдуть правильною дорогою...але дуже повільно
https://minfin.com.ua/ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-27082022/
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:56

  Квесторе_поверніться написав:Комерційні індустріали, Мега і Піреус йдуть правильною дорогою...але дуже повільно
https://minfin.com.ua/ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-27082022/

Термін "підскочили", гарно описує таке зашпортання ставок.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:31

  Прораб написав:
  Квесторе_поверніться написав:Комерційні індустріали, Мега і Піреус йдуть правильною дорогою...але дуже повільно
https://minfin.com.ua/ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-27082022/

Термін "підскочили", гарно описує таке зашпортання ставок.

почався загон в гришу, по твердій валюті % вниз, а самій файній % вверх... ой що буде !!
flyman
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