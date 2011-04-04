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Amethyst написав:да ну! а ну ка дайте приклад хоч одного! )) і щоб на ікорочку з шампусіком
Козацкие ж в первую очередь постреляла тётушка Го на бойне 14/15го года Осталось мало их: Рояль, Земеля(недавно представился), Алик, Лушый(скурвился), Фарса(ото козак, хоча й мокшанського повіту). Ну ще підкозаченьки типу Конячників
Рояль зі своїми 10% НА РІК випав зі списку козацьких. Конячники на 35 місяців з 11,5% плюс 0,15% хто клієнт 10 років ще можна з натягом до козацьких записати.