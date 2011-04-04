Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 жов, 2021 21:38
Хтось таки втрачає береги
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Додано: Сер 06 жов, 2021 00:08
Я знаю все эти документы. Вы обладаете какими-то непроверенными данными.
До сліз.
Якщо вони так себе з журналістами повели, то горе айтішників, що не вміють файли видаляти, зараз явно на пляшку посадять.
klug
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Додано: Сер 06 жов, 2021 12:36
Amethyst написав: greenozon написав: Amethyst написав:
да ну! а ну ка дайте приклад хоч одного! ))
і щоб на ікорочку з шампусіком
Козацкие ж в первую очередь постреляла тётушка Го на бойне 14/15го года
Осталось мало их: Рояль, Земеля(недавно представился), Алик, Лушый(скурвился), Фарса(ото козак, хоча й мокшанського повіту). Ну ще підкозаченьки типу Конячників
Рояль зі своїми 10% НА РІК випав зі списку козацьких.
Конячники на 35 місяців з 11,5% плюс 0,15% хто клієнт 10 років ще можна з натягом до козацьких записати.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:00
Колеги, а як найдешевше у РФію баксів переказати? Є щось дешевше за WU (1.5%)?
kreuz
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:16
kreuz написав:
Колеги, а як найдешевше у РФію баксів переказати? Є щось дешевше за WU (1.5%)?
С такими ценами на газ там баксы сейчас под ногами валяются, в них смаркаются, на них пишут быстрые заметки, зачем их туда слать.
Hotab
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:50
Комерційні індустріали, Мега і Піреус йдуть правильною дорогою...але дуже повільно
https://minfin.com.ua/ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-27082022/
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:56
Термін "підскочили", гарно описує таке зашпортання ставок.
Прораб
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Додано: Сер 06 жов, 2021 16:31
Прораб написав:
Термін "підскочили", гарно описує таке зашпортання ставок.
почався загон в гришу, по твердій валюті % вниз, а самій файній % вверх... ой що буде !!
flyman
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Додано: Сер 06 жов, 2021 17:26
flyman написав:
почався загон в гришу, по твердій валюті % вниз, а самій файній % вверх... ой що буде !!
Курс бачили? От де заганяють.
klug
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