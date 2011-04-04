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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 жов, 2021 17:51
kreuz написав:
Колеги, а як найдешевше у РФію баксів переказати? Є щось дешевше за WU (1.5%)?
MoneyGram - 1%
Ria - 0.8%
по обоим есть минималка
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Додано: Сер 06 жов, 2021 18:48
klug написав: flyman написав:
почався загон в гришу, по твердій валюті % вниз, а самій файній % вверх... ой що буде !!
Курс бачили? От де заганяють.
там не заганяють, а фіксують профіт
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