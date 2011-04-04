RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1308130913101311

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 94
Більше десяти
19%
18
Від п'яти до десяти
32%
30
В чотирьох
14%
13
В трьох
7%
7
В двох
10%
9
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:Колеги, а як найдешевше у РФію баксів переказати? Є щось дешевше за WU (1.5%)?

MoneyGram - 1%
Ria - 0.8%

по обоим есть минималка
zentol
 
Повідомлень: 144
З нами з: 04.01.14
Подякував: 69 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:48

  klug написав:
  flyman написав:почався загон в гришу, по твердій валюті % вниз, а самій файній % вверх... ой що буде !!

Курс бачили? От де заганяють.

там не заганяють, а фіксують профіт
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26141
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 2014 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:04

  Hotab написав:
  kreuz написав:Колеги, а як найдешевше у РФію баксів переказати? Є щось дешевше за WU (1.5%)?

С такими ценами на газ там баксы сейчас под ногами валяются, в них смаркаются, на них пишут быстрые заметки, зачем их туда слать.

А раптом комусь (не мені) на переїзд до України не вистачає. ))
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3247
З нами з: 10.12.07
Подякував: 171 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:50

Re: Байки про банки і не тільки....

Національний банк України (НБУ) оприлюднив графік роботи банківської системи на вихідні до Дня захисників України 14-17 жовтня

Про це у Facebook повідомила пресслужба НБУ.

У пресслужбі нагадали, що у зв'язку зі святкуванням Дня захисників і захисниць України робочий день із п'ятниці 15 жовтня переноситься на суботу 23 жовтня. Таким чином, вихідними днями будуть 14-17 жовтня 2021 року.
https://espreso.tv/v-nbu-opublikuvali-g ... iv-ukraini
V2
4
 
Повідомлень: 7206
З нами з: 03.07.09
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1308130913101311
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 229873
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 92094
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 26384
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99182)
11.10.2021 10:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.