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Національний банк України (НБУ) оприлюднив графік роботи банківської системи на вихідні до Дня захисників України 14-17 жовтня
Про це у Facebook повідомила пресслужба НБУ.
У пресслужбі нагадали, що у зв'язку зі святкуванням Дня захисників і захисниць України робочий день із п'ятниці 15 жовтня переноситься на суботу 23 жовтня. Таким чином, вихідними днями будуть 14-17 жовтня 2021 року. https://espreso.tv/v-nbu-opublikuvali-g ... iv-ukraini