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Національний банк України (НБУ) оприлюднив графік роботи банківської системи на вихідні до Дня захисників України 14-17 жовтня
Про це у Facebook повідомила пресслужба НБУ.
У пресслужбі нагадали, що у зв'язку зі святкуванням Дня захисників і захисниць України робочий день із п'ятниці 15 жовтня переноситься на суботу 23 жовтня. Таким чином, вихідними днями будуть 14-17 жовтня 2021 року. https://espreso.tv/v-nbu-opublikuvali-g ... iv-ukraini
Прошу совета (на работе коллеги обратились за советом). Одной даме (в районе 50 лет) срочно понадобилось 130 тысяч гривен для выплаты половины долга за квартиру (5000 долларов). Работа официальная есть, доход белый нормальный (Укрсиббанк) - в какой банк лучше обратиться для получения кредита наличными с минимальным %, а то я совсем не в теме в этой области... Начать с Укрсиба? Или во все по очереди - кто сколько даст? Или оформлять ещё кредитки и трусить банкоматы?
P.S. Из кредиток с лимитами - ПУМБ (не использовалась), Моно (с лета).
Vorlon написав:Прошу совета (на работе коллеги обратились за советом). Одной даме (в районе 50 лет) срочно понадобилось 130 тысяч гривен для выплаты половины долга за квартиру (5000 долларов). Работа официальная есть, доход белый нормальный (Укрсиббанк) - в какой банк лучше обратиться для получения кредита наличными с минимальным %, а то я совсем не в теме в этой области... Начать с Укрсиба? Или во все по очереди - кто сколько даст? Или оформлять ещё кредитки и трусить банкоматы?
P.S. Из кредиток с лимитами - ПУМБ (не использовалась), Моно (с лета).
основная проблема - в любом банке ставка будет от 40%, а то и от 50%. если есть желание перекредитовывать кредиты то можно попытаться снизить %. можно обсудить отдельно какими кредитками лучше. снимать с кредиток без своевременной перекредитовки - выйдет еще дороже.
если сложно перекредитовывть - то оформляйте и гасите. такую сумму может дать Альфа сразу, да и другие банки я думаю тоже. УкрСиб должен давать относительно низкие ставки
upd учитывая, что у Моно ставка 3,1%, то может оказаться дешевле выгрести моно и просто гасить % - будет около 37-38% годовых плюс разовая комиссия 4%
Vorlon написав:Прошу совета (на работе коллеги обратились за советом). Одной даме (в районе 50 лет) срочно понадобилось 130 тысяч гривен для выплаты половины долга за квартиру (5000 долларов). Работа официальная есть, доход белый нормальный (Укрсиббанк) - в какой банк лучше обратиться для получения кредита наличными с минимальным %, а то я совсем не в теме в этой области... Начать с Укрсиба? Или во все по очереди - кто сколько даст? Или оформлять ещё кредитки и трусить банкоматы?
P.S. Из кредиток с лимитами - ПУМБ (не использовалась), Моно (с лета).
А за скільки часу вона планує кредитик повернути взад? А ще краще позичте їй ті 5000 американців...коли буде мати то віддасть.