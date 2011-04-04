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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1308130913101311

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 94
Більше десяти
19%
18
Від п'яти до десяти
32%
30
В чотирьох
14%
13
В трьох
7%
7
В двох
10%
9
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:Колеги, а як найдешевше у РФію баксів переказати? Є щось дешевше за WU (1.5%)?

MoneyGram - 1%
Ria - 0.8%

по обоим есть минималка
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:48

  klug написав:
  flyman написав:почався загон в гришу, по твердій валюті % вниз, а самій файній % вверх... ой що буде !!

Курс бачили? От де заганяють.

там не заганяють, а фіксують профіт
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:04

  Hotab написав:
  kreuz написав:Колеги, а як найдешевше у РФію баксів переказати? Є щось дешевше за WU (1.5%)?

С такими ценами на газ там баксы сейчас под ногами валяются, в них смаркаются, на них пишут быстрые заметки, зачем их туда слать.

А раптом комусь (не мені) на переїзд до України не вистачає. ))
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:50

Re: Байки про банки і не тільки....

Національний банк України (НБУ) оприлюднив графік роботи банківської системи на вихідні до Дня захисників України 14-17 жовтня

Про це у Facebook повідомила пресслужба НБУ.

У пресслужбі нагадали, що у зв'язку зі святкуванням Дня захисників і захисниць України робочий день із п'ятниці 15 жовтня переноситься на суботу 23 жовтня. Таким чином, вихідними днями будуть 14-17 жовтня 2021 року.
https://espreso.tv/v-nbu-opublikuvali-g ... iv-ukraini
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:12

Прошу совета (на работе коллеги обратились за советом). Одной даме (в районе 50 лет) срочно понадобилось 130 тысяч гривен для выплаты половины долга за квартиру (5000 долларов). Работа официальная есть, доход белый нормальный (Укрсиббанк) - в какой банк лучше обратиться для получения кредита наличными с минимальным %, а то я совсем не в теме в этой области... Начать с Укрсиба? Или во все по очереди - кто сколько даст? Или оформлять ещё кредитки и трусить банкоматы?

P.S. Из кредиток с лимитами - ПУМБ (не использовалась), Моно (с лета).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:27

  Vorlon написав:Прошу совета (на работе коллеги обратились за советом). Одной даме (в районе 50 лет) срочно понадобилось 130 тысяч гривен для выплаты половины долга за квартиру (5000 долларов). Работа официальная есть, доход белый нормальный (Укрсиббанк) - в какой банк лучше обратиться для получения кредита наличными с минимальным %, а то я совсем не в теме в этой области... Начать с Укрсиба? Или во все по очереди - кто сколько даст? Или оформлять ещё кредитки и трусить банкоматы?

P.S. Из кредиток с лимитами - ПУМБ (не использовалась), Моно (с лета).

основная проблема - в любом банке ставка будет от 40%, а то и от 50%.
если есть желание перекредитовывать кредиты то можно попытаться снизить %. можно обсудить отдельно какими кредитками лучше. снимать с кредиток без своевременной перекредитовки - выйдет еще дороже.

если сложно перекредитовывть - то оформляйте и гасите. такую сумму может дать Альфа сразу, да и другие банки я думаю тоже. УкрСиб должен давать относительно низкие ставки

upd учитывая, что у Моно ставка 3,1%, то может оказаться дешевле выгрести моно и просто гасить % - будет около 37-38% годовых плюс разовая комиссия 4%
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:18

  Vorlon написав:Прошу совета (на работе коллеги обратились за советом). Одной даме (в районе 50 лет) срочно понадобилось 130 тысяч гривен для выплаты половины долга за квартиру (5000 долларов). Работа официальная есть, доход белый нормальный (Укрсиббанк) - в какой банк лучше обратиться для получения кредита наличными с минимальным %, а то я совсем не в теме в этой области... Начать с Укрсиба? Или во все по очереди - кто сколько даст? Или оформлять ещё кредитки и трусить банкоматы?

P.S. Из кредиток с лимитами - ПУМБ (не использовалась), Моно (с лета).

А за скільки часу вона планує кредитик повернути взад?
А ще краще позичте їй ті 5000 американців...коли буде мати то віддасть.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:Прошу совета (на работе коллеги обратились за советом). Одной даме (в районе 50 лет) срочно понадобилось 130 тысяч гривен для выплаты половины долга за квартиру (5000 долларов). Работа официальная есть, доход белый нормальный (Укрсиббанк) - в какой банк лучше обратиться для получения кредита наличными с минимальным %, а то я совсем не в теме в этой области... Начать с Укрсиба? Или во все по очереди - кто сколько даст? Или оформлять ещё кредитки и трусить банкоматы?

P.S. Из кредиток с лимитами - ПУМБ (не использовалась), Моно (с лета).

А за скільки часу вона планує кредитик повернути взад?
А ще краще позичте їй ті 5000 американців...коли буде мати то віддасть.

а що Укрсиб не дає позики своїм працівникам?
сапожнік без сапог?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:59

  flyman написав:а що Укрсиб не дає позики своїм працівникам?

Как оказалось, в зарплатном у неё есть судебный иск, что она должна деньги...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:15

господа, может у кого еще остался такой раритет как карта Маэстро или кто помнит ... Маэстро работает на прием п2п или нет?
IMPRINTER
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