RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1309131013111312

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 94
Більше десяти
19%
18
Від п'яти до десяти
32%
30
В чотирьох
14%
13
В трьох
7%
7
В двох
10%
9
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Может кто сталкивался - при самовывозе из точки Эпицентр-Мист оплата картой проходит как покупка или как перевод средств со всеми вытекающими?
dr_morgenstern
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 22.06.18
Подякував: 69 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:36

Re: Байки про банки і не тільки....

Не читали Квестора ...

За інформацією "Схем", у 2014 році майбутні президент і його помічник намагалися забрати сотні тисяч доларів з проблемного Брокбізнесбанку в обхід законної черги.

Як повідомляють журналісти, Зеленський і Шефір, ще до походу у велику політику, намагались забрати гроші зі своїх депозитів з проблемного Брокбізнесбанку в обхід визначеної законом черги.

Це відбувалося у 2014 році, саме тоді цей банк, який на той момент належав молодому олігарху з оточення Януковича Сергію Курченку, ліквідовували.

"Схеми" розповідають, що Зеленський та Шефір спробували отримати не лише гарантовані державою 200 000 грн, але поза процедурою повернути більшу суму. Адже Зеленський тримав на депозиті у Брокбізнесбанку понад $300 000, а Шефір – понад $400 000.

Журналісти "Схем" виявили, що вони підписували угоди з компаніями-боржниками проблемного банку, які намагались вивести з-під застави майно на мільйони гривень. Натомість майбутні політики могли б отримати, хоча б частково, компенсацію – нижчу суму, ніж розмір депозиту, але вищу за ту, на яку могли розраховувати від Фонду гарантування вкладів. Тобто, забрати гроші поза чергою.

Зрештою, Вищий господарський суд визнав, що ці угоди не відповідали законодавству.

"Схеми" підкреслюють, що в той час Зеленський та Шефір не обіймали державних посад, але журналісти розповідають цю історію, щоб суспільство могло скласти повний портрет тих, хто нині керує країною.
https://news.liga.net/ua/politics/video ... enko-video
V2
4
 
Повідомлень: 7210
З нами з: 03.07.09
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1309131013111312
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 229963
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 92141
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 26415
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99319)
15.10.2021 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.