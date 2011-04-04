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Додано: Чет 14 жов, 2021 15:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Может кто сталкивался - при самовывозе из точки Эпицентр-Мист оплата картой проходит как покупка или как перевод средств со всеми вытекающими?
Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Не читали Квестора ...
За інформацією "Схем", у 2014 році майбутні президент і його помічник намагалися забрати сотні тисяч доларів з проблемного Брокбізнесбанку в обхід законної черги.
Як повідомляють журналісти, Зеленський і Шефір, ще до походу у велику політику, намагались забрати гроші зі своїх депозитів з проблемного Брокбізнесбанку в обхід визначеної законом черги.
Це відбувалося у 2014 році, саме тоді цей банк, який на той момент належав молодому олігарху з оточення Януковича Сергію Курченку, ліквідовували.
"Схеми" розповідають, що Зеленський та Шефір спробували отримати не лише гарантовані державою 200 000 грн, але поза процедурою повернути більшу суму. Адже Зеленський тримав на депозиті у Брокбізнесбанку понад $300 000, а Шефір – понад $400 000.
Журналісти "Схем" виявили, що вони підписували угоди з компаніями-боржниками проблемного банку, які намагались вивести з-під застави майно на мільйони гривень. Натомість майбутні політики могли б отримати, хоча б частково, компенсацію – нижчу суму, ніж розмір депозиту, але вищу за ту, на яку могли розраховувати від Фонду гарантування вкладів. Тобто, забрати гроші поза чергою.
Зрештою, Вищий господарський суд визнав, що ці угоди не відповідали законодавству.
"Схеми" підкреслюють, що в той час Зеленський та Шефір не обіймали державних посад, але журналісти розповідають цю історію, щоб суспільство могло скласти повний портрет тих, хто нині керує країною.
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