Додано: Суб 16 жов, 2021 04:50

V2 написав: але журналісти розповідають цю історію, щоб суспільство могло скласти повний портрет тих, хто нині керує країною. але журналісти розповідають цю історію, щоб суспільство могло скласти повний портрет тих, хто нині керує країною.

Не вижу никаких проблем с моральным обликом.Деньги честно заработанные, заработаны своим талантом, мы все свидетели, а не хитрыми схемами со старым советским наследием, как у некоторых олигархов, не мутными схемами с военными гос-контрактами, как у деток некоторых бывших министров внутренних дел.Когда "запахло жареным", то нужно было спасать СВОИ деньги, и это были тогда законные возможности, покупка долгов с дисконтом и взаимозачет в проблемном банке. Объявления были и в этой ветке в каждой ветке проблемного банка, да прямо в газетах были. Дробили вклады по 200к, как до введения так и после введения временной администрации. Переводили вклады с финкомпании на баланс банка прямо на выходных, всякое было.Делалось без прикрытия государственным положением и без вранья под камеру, как у Гонторевой с деньгами семьи. Т.е. на общих основаниях, все нормальные люди спасали свои деньги!Система не сработала, суд не признал схему, и вот теперь президент потеряет свои кровные бабки или сейчас надавит положением на суд или, к примеру, "титушек" заведет в суд как Аваков?Вот это важно!