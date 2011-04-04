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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1309131013111312

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 95
Більше десяти
19%
18
Від п'яти до десяти
32%
30
В чотирьох
14%
13
В трьох
7%
7
В двох
9%
9
Користуюся одним
11%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Может кто сталкивался - при самовывозе из точки Эпицентр-Мист оплата картой проходит как покупка или как перевод средств со всеми вытекающими?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:36

Re: Байки про банки і не тільки....

Не читали Квестора ...

За інформацією "Схем", у 2014 році майбутні президент і його помічник намагалися забрати сотні тисяч доларів з проблемного Брокбізнесбанку в обхід законної черги.

Як повідомляють журналісти, Зеленський і Шефір, ще до походу у велику політику, намагались забрати гроші зі своїх депозитів з проблемного Брокбізнесбанку в обхід визначеної законом черги.

Це відбувалося у 2014 році, саме тоді цей банк, який на той момент належав молодому олігарху з оточення Януковича Сергію Курченку, ліквідовували.

"Схеми" розповідають, що Зеленський та Шефір спробували отримати не лише гарантовані державою 200 000 грн, але поза процедурою повернути більшу суму. Адже Зеленський тримав на депозиті у Брокбізнесбанку понад $300 000, а Шефір – понад $400 000.

Журналісти "Схем" виявили, що вони підписували угоди з компаніями-боржниками проблемного банку, які намагались вивести з-під застави майно на мільйони гривень. Натомість майбутні політики могли б отримати, хоча б частково, компенсацію – нижчу суму, ніж розмір депозиту, але вищу за ту, на яку могли розраховувати від Фонду гарантування вкладів. Тобто, забрати гроші поза чергою.

Зрештою, Вищий господарський суд визнав, що ці угоди не відповідали законодавству.

"Схеми" підкреслюють, що в той час Зеленський та Шефір не обіймали державних посад, але журналісти розповідають цю історію, щоб суспільство могло скласти повний портрет тих, хто нині керує країною.
https://news.liga.net/ua/politics/video ... enko-video
V2
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 04:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  V2 написав:але журналісти розповідають цю історію, щоб суспільство могло скласти повний портрет тих, хто нині керує країною.

Не вижу никаких проблем с моральным обликом.

Деньги честно заработанные, заработаны своим талантом, мы все свидетели, а не хитрыми схемами со старым советским наследием, как у некоторых олигархов, не мутными схемами с военными гос-контрактами, как у деток некоторых бывших министров внутренних дел.

Когда "запахло жареным", то нужно было спасать СВОИ деньги, и это были тогда законные возможности, покупка долгов с дисконтом и взаимозачет в проблемном банке. Объявления были и в этой ветке в каждой ветке проблемного банка, да прямо в газетах были. Дробили вклады по 200к, как до введения так и после введения временной администрации. Переводили вклады с финкомпании на баланс банка прямо на выходных, всякое было.

Делалось без прикрытия государственным положением и без вранья под камеру, как у Гонторевой с деньгами семьи. Т.е. на общих основаниях, все нормальные люди спасали свои деньги!

Система не сработала, суд не признал схему, и вот теперь президент потеряет свои кровные бабки или сейчас надавит положением на суд или, к примеру, "титушек" заведет в суд как Аваков?

Вот это важно!
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 08:57

  V2 написав:Не читали Квестора ...

За інформацією "Схем", у 2014 році майбутні президент і його помічник намагалися забрати сотні тисяч доларів з проблемного Брокбізнесбанку в обхід законної черги.

Як повідомляють журналісти, Зеленський і Шефір, ще до походу у велику політику, намагались забрати гроші зі своїх депозитів з проблемного Брокбізнесбанку в обхід визначеної законом черги.

Це відбувалося у 2014 році, саме тоді цей банк, який на той момент належав молодому олігарху з оточення Януковича Сергію Курченку, ліквідовували.

"Схеми" розповідають, що Зеленський та Шефір спробували отримати не лише гарантовані державою 200 000 грн, але поза процедурою повернути більшу суму. Адже Зеленський тримав на депозиті у Брокбізнесбанку понад $300 000, а Шефір – понад $400 000.

Журналісти "Схем" виявили, що вони підписували угоди з компаніями-боржниками проблемного банку, які намагались вивести з-під застави майно на мільйони гривень. Натомість майбутні політики могли б отримати, хоча б частково, компенсацію – нижчу суму, ніж розмір депозиту, але вищу за ту, на яку могли розраховувати від Фонду гарантування вкладів. Тобто, забрати гроші поза чергою.

Зрештою, Вищий господарський суд визнав, що ці угоди не відповідали законодавству.

"Схеми" підкреслюють, що в той час Зеленський та Шефір не обіймали державних посад, але журналісти розповідають цю історію, щоб суспільство могло скласти повний портрет тих, хто нині керує країною.
https://news.liga.net/ua/politics/video ... enko-video

В 2015-м году сын тогдашней главы НБУ Валерии Гонтаревой, используя положение своей мамы, вывел из уже мертвого "Дельта-банка" 800 тысяч гривен.
А сейчас Гонтарева - "главный банкир Порошенко" - сидит в Лондоне и оттуда рассказывает, как всем нам жить.
Даже обидно, что журналюги, роя землю носом,не нашли ничего более "криминального", чем банальный договорняк по выводу своих денег из тонущего банка бизнесменами, даже не занимавшими тогда никакие госпосты...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:36

Существует ли какой-то сервис или иная возможность проверки существования IBAN ?
Не валидации, а именно реальной работоспособности в данный момент ?
Счёт мог быть закрыт или вообще никогда не существовать - можно ли это как-то определить ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:41

  mustbe написав:Существует ли какой-то сервис или иная возможность проверки существования IBAN ?
Не валидации, а именно реальной работоспособности в данный момент ?
Счёт мог быть закрыт или вообще никогда не существовать - можно ли это как-то определить ?

Як ви технічно це собі уявляєте? Якщо картку на гривню можна пропінгувати, то з IBAN в Україні нічого зробити не вийде без знання того, кому він належить. Чи є сервіс, куди усі українські банки в обов'язковому порядку звітують про відкриттья/закриття/блокування усіх рахунків усіх своїх клієнтів? Та ще й публічний? lol
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  Искатель написав:Даже обидно, что журналюги, роя землю носом,не нашли ничего более "криминального", чем банальный договорняк по выводу своих денег из тонущего банка бизнесменами, даже не занимавшими тогда никакие госпосты...

Журналюги наголошують шо шукались незаконні шляхи спасіння грошенят більше Фонда. І як помякшуюча обставина шо це спасіння було невдале.
Дивно, шо штовхнуло Зе і Шефіра тримати більше Фонда в Брокбізнесбанці, який не був в спису залізобетонних банок.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Дивно, шо штовхнуло Зе і Шефіра тримати більше Фонда в Брокбізнесбанці, який не був в спису залізобетонних банок.


нормальная практика тех лет - держать бабло в банке приближенных к власти, всегда такое было - Укрпромгаз министра-друга Ющенко, взлет банка Порошенко... Кто мог даже на новый год в 2013 предположить что майдан добъется успеха?! Все думали что Янукович досидит свой срок, как минимум, и так планировали вклады свои.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 07:15

  Kripo написав:
  V2 написав:але журналісти розповідають цю історію, щоб суспільство могло скласти повний портрет тих, хто нині керує країною.

Не вижу никаких проблем с моральным обликом.

Деньги честно заработанные, заработаны своим талантом, мы все свидетели, а не хитрыми схемами со старым советским наследием, как у некоторых олигархов, не мутными схемами с военными гос-контрактами, как у деток некоторых бывших министров внутренних дел.

Когда "запахло жареным", то нужно было спасать СВОИ деньги, и это были тогда законные возможности, покупка долгов с дисконтом и взаимозачет в проблемном банке. Объявления были и в этой ветке в каждой ветке проблемного банка, да прямо в газетах были. Дробили вклады по 200к, как до введения так и после введения временной администрации. Переводили вклады с финкомпании на баланс банка прямо на выходных, всякое было.

Делалось без прикрытия государственным положением и без вранья под камеру, как у Гонторевой с деньгами семьи. Т.е. на общих основаниях, все нормальные люди спасали свои деньги!

Система не сработала, суд не признал схему, и вот теперь президент потеряет свои кровные бабки или сейчас надавит положением на суд или, к примеру, "титушек" заведет в суд как Аваков?

Вот это важно!

Робилось то не будучи держслужбовцями, але тепер ними є.
В країнах розвинутої демократії такі люди самі пішли у відставку.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 07:17

  Kripo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дивно, шо штовхнуло Зе і Шефіра тримати більше Фонда в Брокбізнесбанці, який не був в спису залізобетонних банок.


нормальная практика тех лет - держать бабло в банке приближенных к власти, всегда такое было - Укрпромгаз министра-друга Ющенко, взлет банка Порошенко... Кто мог даже на новый год в 2013 предположить что майдан добъется успеха?! Все думали что Янукович досидит свой срок, как минимум, и так планировали вклады свои.

Ви як би виправдовуєте теперішніх.
flyman
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