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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1310131113121313

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 95
Більше десяти
19%
18
Від п'яти до десяти
32%
30
В чотирьох
14%
13
В трьох
7%
7
В двох
9%
9
Користуюся одним
11%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:Укрпромгаз министра-друга Ющенко,

Шо за банка Укрпромгаз?
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:44

  Квесторе_поверніться написав:
  Kripo написав:Укрпромгаз министра-друга Ющенко,

Шо за банка Укрпромгаз?

якийсь покійник
flyman
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  #<1 ... 1310131113121313
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