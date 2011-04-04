Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 жов, 2021 11:40
Kripo написав:
Укрпромгаз министра-друга Ющенко,
Шо за банка Укрпромгаз?
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Додано: Пон 18 жов, 2021 16:44
Квесторе_поверніться написав: Kripo написав:
Укрпромгаз министра-друга Ющенко,
Шо за банка Укрпромгаз?
якийсь покійник
flyman
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:49
flyman написав: Квесторе_поверніться написав: Kripo написав:
Укрпромгаз министра-друга Ющенко,
Шо за банка Укрпромгаз?
якийсь покійник
Може цей чудовий банчик
https://www.ukrprombank.com.ua/news/
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