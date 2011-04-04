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Квесторе_поверніться написав:Дивно, шо штовхнуло Зе і Шефіра тримати більше Фонда в Брокбізнесбанці, який не був в спису залізобетонних банок.
нормальная практика тех лет - держать бабло в банке приближенных к власти, всегда такое было - Укрпромгаз министра-друга Ющенко, взлет банка Порошенко... Кто мог даже на новый год в 2013 предположить что майдан добъется успеха?! Все думали что Янукович досидит свой срок, как минимум, и так планировали вклады свои.
Ви як би виправдовуєте теперішніх.
Ніяких "як би".
- Зеленський гроші витягнув з банка поперед інших вкладників - красава, хтось-пов'язаний-з-порошенко - мерзотник - Зеленський відмив мільйони в офшорі - красава, порошенко пару тисяч - мерзотник - Зеленський отримує гроші від окупанта - красава, порошенко липецьку фабрику втратив - мерзотник
Немає такого злочину якого б не вибачили простому-парню-на-лісапеті його прихильники
Так Зе не витягнув з Брокбізнесбанки, доказів шо в офрорі грошенята мив немає. Чому маю Зе захищати...не є його прихильником. Але, як на мене, виглядає він порядніше 5-го президента. А шо за гроші від окупанта які Зе отримує?
Як зазначено в пояснювальній записці, у законопроєкті №5850 пропонується прибрати вимогу для кандидата на посаду члена Ради НБУ постійно проживати на території України, а також вимогу про відсутність судимості у кандидата на посаду голови НБУ.
Прошу підказати як з найменшими витратами перевести долари до США. Дочка та онуки живуть так на ПМЖ, а чоловік дочки загинув кілька днів тому в аварії, якщо бути точним то він ще живий, але завтра його відключають від систем життєзабезпечення. За цих умов мені особливо важливо щоб дочка мала можливість отримати максимальну суму переводу. Можна у приват.