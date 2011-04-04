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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1310131113121313

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 95
Більше десяти
19%
18
Від п'яти до десяти
32%
30
В чотирьох
14%
13
В трьох
7%
7
В двох
9%
9
Користуюся одним
11%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:Укрпромгаз министра-друга Ющенко,

Шо за банка Укрпромгаз?
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:44

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  Kripo написав:Укрпромгаз министра-друга Ющенко,

Шо за банка Укрпромгаз?

якийсь покійник
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:49

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Kripo написав:Укрпромгаз министра-друга Ющенко,

Шо за банка Укрпромгаз?

якийсь покійник

Може цей чудовий банчик
https://www.ukrprombank.com.ua/news/
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:29

Це хто бочку котить на Грандбанкіра?
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -sm-387529
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:04

  flyman написав:
  Kripo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дивно, шо штовхнуло Зе і Шефіра тримати більше Фонда в Брокбізнесбанці, який не був в спису залізобетонних банок.


нормальная практика тех лет - держать бабло в банке приближенных к власти, всегда такое было - Укрпромгаз министра-друга Ющенко, взлет банка Порошенко... Кто мог даже на новый год в 2013 предположить что майдан добъется успеха?! Все думали что Янукович досидит свой срок, как минимум, и так планировали вклады свои.

Ви як би виправдовуєте теперішніх.


Ніяких "як би".

- Зеленський гроші витягнув з банка поперед інших вкладників - красава, хтось-пов'язаний-з-порошенко - мерзотник
- Зеленський відмив мільйони в офшорі - красава, порошенко пару тисяч - мерзотник
- Зеленський отримує гроші від окупанта - красава, порошенко липецьку фабрику втратив - мерзотник

Немає такого злочину якого б не вибачили простому-парню-на-лісапеті його прихильники
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:08

Так Зе не витягнув з Брокбізнесбанки, доказів шо в офрорі грошенята мив немає.
Чому маю Зе захищати...не є його прихильником.
Але, як на мене, виглядає він порядніше 5-го президента.
А шо за гроші від окупанта які Зе отримує?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:50

Рада ухвалила закон про НБУ в другому читанні
Як зазначено в пояснювальній записці, у законопроєкті №5850 пропонується прибрати вимогу для кандидата на посаду члена Ради НБУ постійно проживати на території України, а також вимогу про відсутність судимості у кандидата на посаду голови НБУ.

Готують повернення Арбузова?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:11

Re: Байки про банки і не тільки....

Прошу підказати як з найменшими витратами перевести долари до США. Дочка та онуки живуть так на ПМЖ, а чоловік дочки загинув кілька днів тому в аварії, якщо бути точним то він ще живий, але завтра його відключають від систем життєзабезпечення. За цих умов мені особливо важливо щоб дочка мала можливість отримати максимальну суму переводу. Можна у приват.
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 05:15

  VASH написав:Прошу підказати як з найменшими витратами перевести долари до США. Дочка та онуки живуть так на ПМЖ, а чоловік дочки загинув кілька днів тому в аварії, якщо бути точним то він ще живий, але завтра його відключають від систем життєзабезпечення. За цих умов мені особливо важливо щоб дочка мала можливість отримати максимальну суму переводу. Можна у приват.

Колись тут кидали ссилку
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0

Зверніть увагу що інформація по тарифам деяких банків уже змінилась
Ukrainian
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