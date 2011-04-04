akido написав:flyman написав:Kripo написав:
нормальная практика тех лет - держать бабло в банке приближенных к власти, всегда такое было - Укрпромгаз министра-друга Ющенко, взлет банка Порошенко... Кто мог даже на новый год в 2013 предположить что майдан добъется успеха?! Все думали что Янукович досидит свой срок, как минимум, и так планировали вклады свои.
Ви як би виправдовуєте теперішніх.
Ніяких "як би".
- Зеленський гроші витягнув з банка поперед інших вкладників - красава, хтось-пов'язаний-з-порошенко - мерзотник
- Зеленський відмив мільйони в офшорі - красава, порошенко пару тисяч - мерзотник
- Зеленський отримує гроші від окупанта - красава, порошенко липецьку фабрику втратив - мерзотник
Немає такого злочину якого б не вибачили простому-парню-на-лісапеті його прихильники
Что за бред?!
Зачем тут этот политсрач?!
И при чем тут Порошенко, кто о нем кроме вас вспоминал?!
Вопрос был о конкректном эпизоде, и тут мое ИМХО -
1. Нет ничего зазорного в том что кто-то держал бабло в российских банках или банках семьи Януковича до 2014 года, между прочим, он тогда был народно и демократически выбранным президентом Украины. И многие здесь и тогда так делали, а некоторые и сейчас.
2. Нет ничего аморольного в попытке спасти СВОИ деньги из банка-банкрота, на общих основаниеиях, без корупции, и многие люди пытались так сделать, если там не было откровенного криминала, а там его нет, то кто кинет в него камень?
3. Ключевой вопрос - как они поведут себя сейчас - примут решение суда или начнется цирк с давлением, это ВАЖНО!