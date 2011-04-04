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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1311131213131314

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 95
Більше десяти
19%
18
Від п'яти до десяти
32%
30
В чотирьох
14%
13
В трьох
7%
7
В двох
9%
9
Користуюся одним
11%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:50

  akido написав:
  flyman написав:
  Kripo написав:
нормальная практика тех лет - держать бабло в банке приближенных к власти, всегда такое было - Укрпромгаз министра-друга Ющенко, взлет банка Порошенко... Кто мог даже на новый год в 2013 предположить что майдан добъется успеха?! Все думали что Янукович досидит свой срок, как минимум, и так планировали вклады свои.

Ви як би виправдовуєте теперішніх.


Ніяких "як би".

- Зеленський гроші витягнув з банка поперед інших вкладників - красава, хтось-пов'язаний-з-порошенко - мерзотник
- Зеленський відмив мільйони в офшорі - красава, порошенко пару тисяч - мерзотник
- Зеленський отримує гроші від окупанта - красава, порошенко липецьку фабрику втратив - мерзотник

Немає такого злочину якого б не вибачили простому-парню-на-лісапеті його прихильники


Что за бред?!
Зачем тут этот политсрач?!
И при чем тут Порошенко, кто о нем кроме вас вспоминал?!

Вопрос был о конкректном эпизоде, и тут мое ИМХО -

1. Нет ничего зазорного в том что кто-то держал бабло в российских банках или банках семьи Януковича до 2014 года, между прочим, он тогда был народно и демократически выбранным президентом Украины. И многие здесь и тогда так делали, а некоторые и сейчас.

2. Нет ничего аморольного в попытке спасти СВОИ деньги из банка-банкрота, на общих основаниеиях, без корупции, и многие люди пытались так сделать, если там не было откровенного криминала, а там его нет, то кто кинет в него камень?

3. Ключевой вопрос - как они поведут себя сейчас - примут решение суда или начнется цирк с давлением, это ВАЖНО!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:33

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Kripo написав:Укрпромгаз министра-друга Ющенко,

Шо за банка Укрпромгаз?

якийсь покійник


Єврогазбанк https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0 ... 0%B8%D1%87

уже и забывать стал. :?
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:22

Свіжа СантаБарбаррррра :)


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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:35

  greenozon написав:Свіжа СантаБарбаррррра :)


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -201021-3/

курЯм на сміх! :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:53

Найбільша фінтехкомпанія Казахстану купує в Україні банк заради ліцензії

Найбільша фінтехкомпанія Казахстану Kaspi.kz підписала договір купівлі-продажу 100% БТА Банку Україна для отримання банківської ліцензії в регіоні, передає Інтерфакс-Казахстан.

https://biz.nv.ua/ukr/finance/kaspi-kz- ... 91513.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:05

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:Найбільша фінтехкомпанія Казахстану купує в Україні банк заради ліцензії

Найбільша фінтехкомпанія Казахстану Kaspi.kz підписала договір купівлі-продажу 100% БТА Банку Україна для отримання банківської ліцензії в регіоні, передає Інтерфакс-Казахстан.

https://biz.nv.ua/ukr/finance/kaspi-kz- ... 91513.html
Вроде БТА и так был казахский, так что особо ничего не изменилось
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Вроде БТА и так был казахский

А хіба банка працює з фізиками?
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:21

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:Вроде БТА и так был казахский

А хіба банка працює з фізиками?

Якщо ходити за посиланнями, то можна дізнатися деталі:
Зазначається, що БТА Банк Україна веде обмежену операційну діяльність. У фінустанови немає відділень і кредитного портфеля.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:06

Панове, яких банках ще залишилося поповнення рахунків через транзитний?
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