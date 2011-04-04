Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:50

akido написав: flyman написав: Kripo написав:

нормальная практика тех лет - держать бабло в банке приближенных к власти, всегда такое было - Укрпромгаз министра-друга Ющенко, взлет банка Порошенко... Кто мог даже на новый год в 2013 предположить что майдан добъется успеха?! Все думали что Янукович досидит свой срок, как минимум, и так планировали вклады свои. нормальная практика тех лет - держать бабло в банке приближенных к власти, всегда такое было - Укрпромгаз министра-друга Ющенко, взлет банка Порошенко... Кто мог даже на новый год в 2013 предположить что майдан добъется успеха?! Все думали что Янукович досидит свой срок, как минимум, и так планировали вклады свои.

Ви як би виправдовуєте теперішніх. Ви як би виправдовуєте теперішніх.



Ніяких "як би".



- Зеленський гроші витягнув з банка поперед інших вкладників - красава, хтось-пов'язаний-з-порошенко - мерзотник

- Зеленський відмив мільйони в офшорі - красава, порошенко пару тисяч - мерзотник

- Зеленський отримує гроші від окупанта - красава, порошенко липецьку фабрику втратив - мерзотник



Немає такого злочину якого б не вибачили простому-парню-на-лісапеті його прихильники Ніяких "як би".- Зеленський гроші витягнув з банка поперед інших вкладників - красава, хтось-пов'язаний-з-порошенко - мерзотник- Зеленський відмив мільйони в офшорі - красава, порошенко пару тисяч - мерзотник- Зеленський отримує гроші від окупанта - красава, порошенко липецьку фабрику втратив - мерзотникНемає такого злочину якого б не вибачили простому-парню-на-лісапеті його прихильники

Что за бред?!Зачем тут этот политсрач?!И при чем тут Порошенко, кто о нем кроме вас вспоминал?!Вопрос был о конкректном эпизоде, и тут мое ИМХО -1. Нет ничего зазорного в том что кто-то держал бабло в российских банках или банках семьи Януковича до 2014 года, между прочим, он тогда был народно и демократически выбранным президентом Украины. И многие здесь и тогда так делали, а некоторые и сейчас.2. Нет ничего аморольного в попытке спасти СВОИ деньги из банка-банкрота, на общих основаниеиях, без корупции, и многие люди пытались так сделать, если там не было откровенного криминала, а там его нет, то кто кинет в него камень?3. Ключевой вопрос - как они поведут себя сейчас - примут решение суда или начнется цирк с давлением, это ВАЖНО!