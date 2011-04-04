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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 жов, 2021 19:11
Amethyst написав: klug написав:
Панове, яких банках ще залишилося поповнення рахунків через транзитний?
так НБУ с вводом ИБАНа запретил
в Креди-Агриколе 2924
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Додано: Пон 25 жов, 2021 19:26
Хм. Весной звонили, лично просили на 2620 пополнять мой Смарт
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Додано: Вів 26 жов, 2021 08:53
Amethyst написав:
Хм. Весной звонили, лично просили на 2620 пополнять мой Смарт
в реквизитах же до сих пор, кредитку точно так проходит, в сентябре платил
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Додано: Вів 26 жов, 2021 11:30
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