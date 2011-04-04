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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 жов, 2021 19:26
Хм. Весной звонили, лично просили на 2620 пополнять мой Смарт
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Amethyst
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Додано: Вів 26 жов, 2021 08:53
Amethyst написав:
Хм. Весной звонили, лично просили на 2620 пополнять мой Смарт
в реквизитах же до сих пор, кредитку точно так проходит, в сентябре платил
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Додано: Вів 26 жов, 2021 11:30
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 26 жов, 2021 17:46
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Додано: Сер 27 жов, 2021 21:09
Amethyst написав: klug написав:
Панове, яких банках ще залишилося поповнення рахунків через транзитний?
так НБУ с вводом ИБАНа запретил
кредиагриколь, видимо, не в курсе. Через транзитник все еще. Можно и на прямую, но дольше ползет.
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ol_zy
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:47
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greenozon
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:27
Faceless написав:
Забавно.https://news.finance.ua/ua/news/-/42598 ... yj-minimum
Так, за даними НБУ, вартість 12-місячних вкладів фізичних осіб у гривні зберігається на рівні 14,2% протягом останніх 5 місяців.
“Водночас триває повільне зниження ставок за валютними депозитами. Вони вчергове оновили історичний мінімум: вартість 12-місячних депозитів у доларах США скоротилася на 0.3 в.п. до 3.3% річних”, – додає Нацбанк.
Faceless написав:
буквально через пару лет тут же будут идти разговоры, где нагусарили под 12-15% в гривне, и искать, где баксы положить не под 3%, а под жирные 4%.
"Запомните этот твит
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:29
А хто за UIRD слідкує? Не знижувався?
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