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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 95
Більше десяти
19%
18
Від п'яти до десяти
32%
30
В чотирьох
14%
13
В трьох
7%
7
В двох
9%
9
Користуюся одним
11%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:26

Хм. Весной звонили, лично просили на 2620 пополнять мой Смарт
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:53

  Amethyst написав:Хм. Весной звонили, лично просили на 2620 пополнять мой Смарт


в реквизитах же до сих пор, кредитку точно так проходит, в сентябре платил
cohan
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Московити вже давно юзають
https://ubr.ua/finances/banking-sector/v-ukraine-vvedut-novuju-sistemu-mhnovennykh-platezhej-natsbank-nazval-osobennosti
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 17:46

  Квесторе_поверніться написав:Московити вже давно юзають
https://ubr.ua/finances/banking-sector/v-ukraine-vvedut-novuju-sistemu-mhnovennykh-platezhej-natsbank-nazval-osobennosti


все для налогов
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:09

  Amethyst написав:
  klug написав:Панове, яких банках ще залишилося поповнення рахунків через транзитний?

так НБУ с вводом ИБАНа запретил

кредиагриколь, видимо, не в курсе. Через транзитник все еще. Можно и на прямую, но дольше ползет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:47

Барбара сантана

депо-ставки далі падають


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vki-271021
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:27

Re: Байки про банки і не тільки....

Faceless написав:Забавно.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42598 ... yj-minimum
Так, за даними НБУ, вартість 12-місячних вкладів фізичних осіб у гривні зберігається на рівні 14,2% протягом останніх 5 місяців.

“Водночас триває повільне зниження ставок за валютними депозитами. Вони вчергове оновили історичний мінімум: вартість 12-місячних депозитів у доларах США скоротилася на 0.3 в.п. до 3.3% річних”, – додає Нацбанк.
  Faceless написав:буквально через пару лет тут же будут идти разговоры, где нагусарили под 12-15% в гривне, и искать, где баксы положить не под 3%, а под жирные 4%.
"Запомните этот твит "
:mrgreen:
:mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:29

Re: Байки про банки і не тільки....

А хто за UIRD слідкує? Не знижувався?
Faceless
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