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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 31 жов, 2021 12:15
greenozon написав:
◽ Вкажіть промокод EADQ3NZ у новій заявці по будь-якому банку-учаснику акції з 26.10 по 09.11
Але +200 грн. з промокодом! висить тільки на PIRAEUS BANK
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Прораб
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Додано: Нед 31 жов, 2021 12:17
Прораб написав: greenozon написав:
◽ Вкажіть промокод EADQ3NZ у новій заявці по будь-якому банку-учаснику акції з 26.10 по 09.11
Але +200 грн. з промокодом! висить тільки на PIRAEUS BANK
на жаль я лише поділився тим, що прийшлона пошту!
далі - пробуйте самостійно
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greenozon
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