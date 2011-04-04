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Додано: Нед 31 жов, 2021 12:15
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Нед 31 жов, 2021 12:17
Додано: Нед 31 жов, 2021 15:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Нед 31 жов, 2021 18:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Підкажіть, ід картку в дії приймають для всіх операцій в усіх банках?
Думаю чи є сенс міняти книжку?
І ще цікавить, чи ще дають папірець а4?
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