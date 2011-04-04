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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1313131413151316

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 96
Більше десяти
19%
18
Від п'яти до десяти
31%
30
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
8
В двох
9%
9
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:◽ Вкажіть промокод EADQ3NZ у новій заявці по будь-якому банку-учаснику акції з 26.10 по 09.11

Але +200 грн. з промокодом! висить тільки на PIRAEUS BANK :roll:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:17

  Прораб написав:
  greenozon написав:◽ Вкажіть промокод EADQ3NZ у новій заявці по будь-якому банку-учаснику акції з 26.10 по 09.11

Але +200 грн. з промокодом! висить тільки на PIRAEUS BANK :roll:


на жаль я лише поділився тим, що прийшлона пошту!

далі - пробуйте самостійно
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Отримайте бонус* та +200 грн додатково протягом 32 днів
А эт додатково к моим 50грн или вместо них? Думаю у Мумбу чуток таки влошиться на квартальчик :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:46

Re: Байки про банки і не тільки....

Підкажіть, ід картку в дії приймають для всіх операцій в усіх банках?
Думаю чи є сенс міняти книжку?
І ще цікавить, чи ще дають папірець а4?
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 21:33

  greenozon написав:
  Faceless написав:А хто за UIRD слідкує? Не знижувався?


Мінфін слідкує як годинник,
загалом +- на місці

https://index.minfin.com.ua/ua/banks/deposit/index/


овгз снизились пятилетние с 13,40(13,50 вроде даже) до 13,10, остальные тоже вниз
доллар 3,9 - 3,7
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 21:43

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:А эт додатково к моим 50грн или вместо них?

в листі було вказано додатково
інакше який зміст акції, що трапляється раз в рік..
хоча зараз то вже бідненько... (+200)
раніше було цікавіше та смачніше, що поробиш
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 21:56

  2XL написав:Підкажіть, ід картку в дії приймають для всіх операцій в усіх банках?
Думаю чи є сенс міняти книжку?
І ще цікавить, чи ще дають папірець а4?

В ТАСе открывала депозит с загранпаспортом в Дие.Получилось.Я была в этом отделении первым клиентом с Дией, девочка заглядывала в инструкцию, копии с индкода и паспорта формируются через отправку кодов на телефон.Договор бумажный выдали.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 21:59

  Tat_888 написав:
  2XL написав:Підкажіть, ід картку в дії приймають для всіх операцій в усіх банках?
Думаю чи є сенс міняти книжку?
І ще цікавить, чи ще дають папірець а4?

В ТАСе открывала депозит с загранпаспортом в Дие.Получилось.Я была в этом отделении первым клиентом с Дией, девочка заглядывала в инструкцию, копии с индкода и паспорта формируются через отправку кодов на телефон.Договор бумажный выдали.

А прописку/регистрацию откуда девочка взяла?
А КьюАр-код девочка сканировала из Дии?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 01:47

Re: Байки про банки і не тільки....

Amethyst написав:
  Tat_888 написав:
  2XL написав:Підкажіть, ід картку в дії приймають для всіх операцій в усіх банках?
Думаю чи є сенс міняти книжку?
І ще цікавить, чи ще дають папірець а4?

В ТАСе открывала депозит с загранпаспортом в Дие.Получилось.Я была в этом отделении первым клиентом с Дией, девочка заглядывала в инструкцию, копии с индкода и паспорта формируются через отправку кодов на телефон.Договор бумажный выдали.

А прописку/регистрацию откуда девочка взяла?

В Дие же есть в з/паспорте
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 02:42

  Amethyst написав:Думаю у Мумбу чуток таки влошиться на квартальчик :)

Так книжка пише,
В акции не участвуют депозиты:
Клиентов, у которых есть действующий вклад и/или предыдущий вклад закончился менее 45 календарных дней до даты подачи заявки

Який господар не ма Вiльного? :wink:
Прораб
 
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