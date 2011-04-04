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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 31 жов, 2021 12:15
greenozon написав:
◽ Вкажіть промокод EADQ3NZ у новій заявці по будь-якому банку-учаснику акції з 26.10 по 09.11
Але +200 грн. з промокодом! висить тільки на PIRAEUS BANK
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Прораб
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Додано: Нед 31 жов, 2021 12:17
Прораб написав: greenozon написав:
◽ Вкажіть промокод EADQ3NZ у новій заявці по будь-якому банку-учаснику акції з 26.10 по 09.11
Але +200 грн. з промокодом! висить тільки на PIRAEUS BANK
на жаль я лише поділився тим, що прийшлона пошту!
далі - пробуйте самостійно
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greenozon
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Додано: Нед 31 жов, 2021 18:46
Підкажіть, ід картку в дії приймають для всіх операцій в усіх банках?
Думаю чи є сенс міняти книжку?
І ще цікавить, чи ще дають папірець а4?
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2XL
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Додано: Нед 31 жов, 2021 21:33
овгз снизились пятилетние с 13,40(13,50 вроде даже) до 13,10, остальные тоже вниз
доллар 3,9 - 3,7
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cohan
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Додано: Нед 31 жов, 2021 21:43
Amethyst написав:
А эт додатково к моим 50грн или вместо них?
в листі було вказано додатково
інакше який зміст акції, що трапляється раз в рік..
хоча зараз то вже бідненько... (+200)
раніше було цікавіше та смачніше, що поробиш
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greenozon
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Додано: Нед 31 жов, 2021 21:56
2XL написав:
Підкажіть, ід картку в дії приймають для всіх операцій в усіх банках?
Думаю чи є сенс міняти книжку?
І ще цікавить, чи ще дають папірець а4?
В ТАСе открывала депозит с загранпаспортом в Дие.Получилось.Я была в этом отделении первым клиентом с Дией, девочка заглядывала в инструкцию, копии с индкода и паспорта формируются через отправку кодов на телефон.Договор бумажный выдали.
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Tat_888
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Додано: Нед 31 жов, 2021 21:59
Tat_888 написав: 2XL написав:
Підкажіть, ід картку в дії приймають для всіх операцій в усіх банках?
Думаю чи є сенс міняти книжку?
І ще цікавить, чи ще дають папірець а4?
В ТАСе открывала депозит с загранпаспортом в Дие.Получилось.Я была в этом отделении первым клиентом с Дией, девочка заглядывала в инструкцию, копии с индкода и паспорта формируются через отправку кодов на телефон.Договор бумажный выдали.
А прописку/регистрацию откуда девочка взяла?
А КьюАр-код девочка сканировала из Дии?
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Amethyst
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Додано: Пон 01 лис, 2021 01:47
Amethyst написав: Tat_888 написав: 2XL написав:
Підкажіть, ід картку в дії приймають для всіх операцій в усіх банках?
Думаю чи є сенс міняти книжку?
І ще цікавить, чи ще дають папірець а4?
В ТАСе открывала депозит с загранпаспортом в Дие.Получилось.Я была в этом отделении первым клиентом с Дией, девочка заглядывала в инструкцию, копии с индкода и паспорта формируются через отправку кодов на телефон.Договор бумажный выдали.
А прописку/регистрацию откуда девочка взяла?
В Дие же есть в з/паспорте
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alter
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Додано: Пон 01 лис, 2021 02:42
Amethyst написав:
Думаю у Мумбу чуток таки влошиться на квартальчик
Так книжка пише,
В акции не участвуют депозиты:
Клиентов, у которых есть действующий вклад и/или предыдущий вклад закончился менее 45 календарных дней до даты подачи заявки
Який господар не ма Вiльного?
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Прораб
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