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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 лис, 2021 10:52
Російський Сбєрбанк змінює назву однойменної "дочки" в Україні. Відповідне рішення було прийняте російським держбанком, інформує Finbalance.
Повна назва Акціонерного товариства "Сбєрбанк" буде Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Скорочена назва – АТ "МР Банк".
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