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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1314131513161317

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 96
Більше десяти
19%
18
Від п'яти до десяти
31%
30
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
8
В двох
9%
9
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Російський Сбєрбанк змінює назву однойменної "дочки" в Україні. Відповідне рішення було прийняте російським держбанком, інформує Finbalance.

Повна назва Акціонерного товариства "Сбєрбанк" буде Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Скорочена назва – АТ "МР Банк".
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