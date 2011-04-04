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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 лис, 2021 10:52
Російський Сбєрбанк змінює назву однойменної "дочки" в Україні. Відповідне рішення було прийняте російським держбанком, інформує Finbalance.
Повна назва Акціонерного товариства "Сбєрбанк" буде Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Скорочена назва – АТ "МР Банк".
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Додано: Пон 01 лис, 2021 11:40
V2 написав:
Російський Сбєрбанк змінює назву однойменної "дочки" в Україні. Відповідне рішення було прийняте російським держбанком, інформує Finbalance.
Повна назва Акціонерного товариства "Сбєрбанк" буде Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Скорочена назва – АТ "МР Банк".
Музей козацької слави. Екскурсовод:
— Ось шашка Сагайдачного, ось шаровари Петлюри, ось гетьманська булава... а це — вбитий москаль... а щоб він не засмердівся, ми їх три рази на день міняємо!
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:08
Козак-характерник
Якраз маємо ще мінімум двох недобитків до цього. Але ж холєра живучі.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:18
V2 написав:
Російський Сбєрбанк змінює назву однойменної "дочки" в Україні. Відповідне рішення було прийняте російським держбанком, інформує Finbalance.
Повна назва Акціонерного товариства "Сбєрбанк" буде Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Скорочена назва – АТ "МР Банк".
прям как международный валютный фонд.
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Investor_K
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Додано: Пон 01 лис, 2021 16:07
Investor_K написав: V2 написав:
Російський Сбєрбанк змінює назву однойменної "дочки" в Україні. Відповідне рішення було прийняте російським держбанком, інформує Finbalance.
Повна назва Акціонерного товариства "Сбєрбанк" буде Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Скорочена назва – АТ "МР Банк".
прям как международный валютный фонд.
Маскуються москалики. Якщо ще й гундяєвську сєкту в Україні змусять перейменувати, то буде теж напевно шось накшталт Мєждународная всєлєнская цєрковь )
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