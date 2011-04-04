Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 лис, 2021 10:52
Російський Сбєрбанк змінює назву однойменної "дочки" в Україні. Відповідне рішення було прийняте російським держбанком, інформує Finbalance.
Повна назва Акціонерного товариства "Сбєрбанк" буде Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Скорочена назва – АТ "МР Банк".
V2
4
Повідомлень: 7221
З нами з: 03.07.09
Подякував: 267 раз.
Подякували: 1211 раз.
Профіль
1
1
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:40
V2 написав:
Російський Сбєрбанк змінює назву однойменної "дочки" в Україні. Відповідне рішення було прийняте російським держбанком, інформує Finbalance.
Повна назва Акціонерного товариства "Сбєрбанк" буде Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Скорочена назва – АТ "МР Банк".
Музей козацької слави. Екскурсовод:
— Ось шашка Сагайдачного, ось шаровари Петлюри, ось гетьманська булава... а це — вбитий москаль... а щоб він не засмердівся, ми їх три рази на день міняємо!
Козак-характерник
2
Повідомлень: 29680
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2111 раз.
Подякували: 2215 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:08
Козак-характерник Якраз маємо ще мінімум двох недобитків до цього. Але ж холєра живучі.
klug
Повідомлень: 6272
З нами з: 18.08.14
Подякував: 277 раз.
Подякували: 837 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:18
V2 написав:
Російський Сбєрбанк змінює назву однойменної "дочки" в Україні. Відповідне рішення було прийняте російським держбанком, інформує Finbalance.
Повна назва Акціонерного товариства "Сбєрбанк" буде Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Скорочена назва – АТ "МР Банк".
прям как международный валютный фонд.
Investor_K
Повідомлень: 6971
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 612 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 лис, 2021 16:07
Investor_K написав: V2 написав:
Російський Сбєрбанк змінює назву однойменної "дочки" в Україні. Відповідне рішення було прийняте російським держбанком, інформує Finbalance.
Повна назва Акціонерного товариства "Сбєрбанк" буде Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Скорочена назва – АТ "МР Банк".
прям как международный валютный фонд.
Маскуються москалики. Якщо ще й гундяєвську сєкту в Україні змусять перейменувати, то буде теж напевно шось накшталт Мєждународная всєлєнская цєрковь )
1finanсier
Повідомлень: 372
З нами з: 02.09.19
Подякував: 127 раз.
Подякували: 34 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 лис, 2021 17:33
greenozon написав:
◽ Вкажіть промокод EADQ3NZ у новій заявці по будь-якому банку-учаснику акції з 26.10 по 09.11
Мне тоже такое прислали, но бонус 350 грн
lubopytnaya
Повідомлень: 4430
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1328 раз.
Подякували: 554 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
253
230625
Пон 22 бер, 2021 20:04 Успіх
50
92457
18
26607