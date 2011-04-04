Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Козак-характерник
2
Повідомлень: 29682
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2111 раз.
Подякували: 2215 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 лис, 2021 09:59
КХ, тут темка цікавіша ніж бідосні банки (із пошти)
greenozon
Повідомлень: 11935
З нами з: 01.06.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 956 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 02 лис, 2021 10:00
lubopytnaya написав: flyman написав:
не знаю, в кого що падає, але в ПУМБ 11%, покращення уже сьогодні
Уже 11,5%
Шо за вклад? Які умови?
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 37989
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1898 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
253
230639
Пон 22 бер, 2021 20:04 Успіх
50
92476
18
26615