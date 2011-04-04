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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1315131613171318

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 96
Більше десяти
19%
18
Від п'яти до десяти
31%
30
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
8
В двох
9%
9
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 01:29

  lubopytnaya написав:
  flyman написав:не знаю, в кого що падає, але в ПУМБ 11%, покращення уже сьогодні

Уже 11,5% :wink:

курЯм на сміх! :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 09:59

КХ, тут темка цікавіша ніж бідосні банки (із пошти)

Зображення

Офіційні умови і правила

https://docs.google.com/document/d/1j5M ... jI63M/edit
Востаннє редагувалось greenozon в Вів 02 лис, 2021 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:00

  lubopytnaya написав:
  flyman написав:не знаю, в кого що падає, але в ПУМБ 11%, покращення уже сьогодні

Уже 11,5% :wink:

Шо за вклад? Які умови?
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:47

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:
  flyman написав:не знаю, в кого що падає, але в ПУМБ 11%, покращення уже сьогодні

Уже 11,5% :wink:

Шо за вклад? Які умови?

Це якщо поповнювати вклад під 11% щомісячно відсотками, тоді буде 11,5%
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:51

  greenozon написав:КХ, тут темка цікавіша ніж бідосні банки (із пошти)

Краще крипти наразі нічого немає... :| Сєня - кролік зруйнував банківську систему наЛОХом.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 лис, 2021 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Офіційні умови і правила


По Грошику якось натрапив на таке відео і ... задумався

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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:06

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ви працюєте (укладаєте договір) не з МФО, а із SimpleInvest
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:09

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:КХ, тут темка цікавіша ніж бідосні банки (із пошти)

Краще крипти наразі нічого немає... :| Сєня - кролік зруйнував банківську систему наЛОХом.

Дуже важко обирати конкретну крипту :D

1 ноября 2021
Малоизвестная криптовалюта MANA взлетела на 400% на фоне ребрендинга Facebook
Криптовалюта Decentraland (MANA), за которую можно приобрести виртуальную недвижимость, взлетела на 400% на фоне ребрендинга Facebook и создания компанией метавселенной.
https://minfin.com.ua/2021/11/01/74616758/

1 ноября 2021,
«Игра в кальмара». Криптовалюта Squid обвалилась почти до нуля после резкого взлета. Что происходит
Криптовалюта Squid, выпущенная по мотивам сериала Netflix «Игра в кальмара» (Squid Game), в понедельник за несколько часов подорожала почти на 7500%, после чего рухнула почти до нуля. Об этом сообщает CoinMarketCap.
https://minfin.com.ua/2021/11/01/74614408/
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:16

  Victor37 написав:Дуже важко обирати конкретну крипту :D


Час шортити бітко. 8)
Козак-характерник
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