Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
greenozon написав:КХ, тут темка цікавіша ніж бідосні банки (із пошти)
Краще крипти наразі нічого немає... Сєня - кролік зруйнував банківську систему наЛОХом.
Дуже важко обирати конкретну крипту
1 ноября 2021 Малоизвестная криптовалюта MANA взлетела на 400% на фоне ребрендинга Facebook Криптовалюта Decentraland (MANA), за которую можно приобрести виртуальную недвижимость, взлетела на 400% на фоне ребрендинга Facebook и создания компанией метавселенной. https://minfin.com.ua/2021/11/01/74616758/
1 ноября 2021, «Игра в кальмара». Криптовалюта Squid обвалилась почти до нуля после резкого взлета. Что происходит Криптовалюта Squid, выпущенная по мотивам сериала Netflix «Игра в кальмара» (Squid Game), в понедельник за несколько часов подорожала почти на 7500%, после чего рухнула почти до нуля. Об этом сообщает CoinMarketCap. https://minfin.com.ua/2021/11/01/74614408/