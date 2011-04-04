|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:17
Victor37 написав: Квесторе_поверніться написав:
Уже 11,5%
Шо за вклад? Які умови?
Це якщо поповнювати вклад під 11% щомісячно відсотками, тоді буде 11,5%
Нет, вклад под 11%
И плюс 0,5% от Минфина
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4432
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1328 раз.
- Подякували: 554 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:24
Прораб написав: Amethyst написав:
Думаю у Мумбу чуток таки влошиться на квартальчик
Так книжка пише,
В акции не участвуют депозиты:
Клиентов, у которых есть действующий вклад и/или предыдущий вклад закончился менее 45 календарных дней до даты подачи заявки
Який господар не ма Вiльного?
Если есть действуюющий ВИЛЬНИЙ в ПУМБ, то ПУМБ не участвует в Акции на Хеллоин(+200грн по промокоду ) ?
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4689
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 713 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|230664
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|92501
|
|
|18
|26627
|
|