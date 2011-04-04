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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1316131713181319

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 96
Більше десяти
19%
18
Від п'яти до десяти
31%
30
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
8
В двох
9%
9
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:17

  Victor37 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Уже 11,5% :wink:

Шо за вклад? Які умови?

Це якщо поповнювати вклад під 11% щомісячно відсотками, тоді буде 11,5%

Нет, вклад под 11%
И плюс 0,5% от Минфина
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:24

  Прораб написав:
  Amethyst написав:Думаю у Мумбу чуток таки влошиться на квартальчик :)

Так книжка пише,
В акции не участвуют депозиты:
Клиентов, у которых есть действующий вклад и/или предыдущий вклад закончился менее 45 календарных дней до даты подачи заявки

Який господар не ма Вiльного? :wink:


Если есть действуюющий ВИЛЬНИЙ в ПУМБ, то ПУМБ не участвует в Акции на Хеллоин(+200грн по промокоду ) ? :?
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Если есть действуюющий ВИЛЬНИЙ в ПУМБ, то ПУМБ не участвует в Акции на Хеллоин(+200грн по промокоду )


Гаряча лінія Мінфіну сказала, що не бере участі в акції
Melanor1
 
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  #<1 ... 1316131713181319
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