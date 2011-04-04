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Успіх написав:Раніше було думати, коли ставки почали валитись до 10% річних! Було забрати все(чи майже все) з банків і залити їх в бетон, коли він теж ще був відносно дешевим! (як це зробив Успіх! - і голова не болить, куди тепер їх прилаштувати!)
Всі ж знаємо і пам'ятаємо, що: "Бетон - ...амно, але альтернативи йому в Україні - немає!"
А если бы вы тогда вложили эти же средства в биткоин, сколько бы однушек сейчас могли бы купить?
А давайте порівнювати порівнювальне! Депо - це єдина альтернатива бетону(коли нормальні % ставки) Біткоїн/акції/форекс і т.п. - це НЕ альтернатива/НЕ для пересічних! В бетоні - важко втратити все/в нуль!(хіба форс-мажор, як в Донецьку) На депо - теж, якщо розміщувати до Фонду в грн, або пів Фонду в долярчиках!
А що біткоїн/акції/форекс і т.п.? - там ЛЕГКО можна не те що з нулем залишитись, а ще й піти в мінус/в борги!!!
Тому ДЛЯ ПЕРЕСІЧНИХ - єдиною альтернативою бетону є депо, але з НОРМАЛЬНИМИ ставками А на моменті, з такими депоставками, то і депо - НЕ альтернатива бетону!
Тому ще раз читаємо правило, повільно, шевелячи губами: "Бетон - ...амно, але альтернативи йому в Україні - немає!"
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
Вы не ответили на прямой вопрос. Стыдно себе признаться в просчете? Скажите даты и цены, и я скажу, сколько вы потеряли.
zuker1111 написав:Подскажите банк с минимальными комиссиями для юрлица? Обороты минимальные
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Если на счету есть/планируете держать средства, то можно рассмотреть приват. Там можно открывать депозиты со свободным снятием и отбивать абонку + платежи на других корреспондентов со счетами в Привате без оплаты. Правда проценты там порезали и зависит от суммы, которая будет лежать на счету.