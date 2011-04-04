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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1319132013211322

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 96
Більше десяти
19%
18
Від п'яти до десяти
31%
30
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
8
В двох
9%
9
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 12:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:...амно, але альтернативи йому в Україні - немає!"©®™


S&P500 поб'є будь який бетон цеглу глину
https://www.macrotrends.net/2324/sp-500 ... chart-data
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 15:15

Байки про банки і не тільки....

Успіх написав:
  alter написав:
Успіх написав:Раніше було думати, коли ставки почали валитись до 10% річних!
Було забрати все(чи майже все) з банків і залити їх в бетон, коли він теж ще був відносно дешевим!
(як це зробив Успіх! - і голова не болить, куди тепер їх прилаштувати!)

Всі ж знаємо і пам'ятаємо, що:
"Бетон - ...амно, але альтернативи йому в Україні - немає!"
А если бы вы тогда вложили эти же средства в биткоин, сколько бы однушек сейчас могли бы купить?

А давайте порівнювати порівнювальне!
Депо - це єдина альтернатива бетону(коли нормальні % ставки)
Біткоїн/акції/форекс і т.п. - це НЕ альтернатива/НЕ для пересічних!
В бетоні - важко втратити все/в нуль!(хіба форс-мажор, як в Донецьку)
На депо - теж, якщо розміщувати до Фонду в грн, або пів Фонду в долярчиках!

А що біткоїн/акції/форекс і т.п.? - там ЛЕГКО можна не те що з нулем залишитись, а ще й піти в мінус/в борги!!!

Тому ДЛЯ ПЕРЕСІЧНИХ - єдиною альтернативою бетону є депо, але з НОРМАЛЬНИМИ ставками :!:
А на моменті, з такими депоставками, то і депо - НЕ альтернатива бетону!

Тому ще раз читаємо правило, повільно, шевелячи губами: :mrgreen:
"Бетон - ...амно, але альтернативи йому в Україні - немає!" ;)

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!

Вы не ответили на прямой вопрос. Стыдно себе признаться в просчете? Скажите даты и цены, и я скажу, сколько вы потеряли.
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 18:51

  alter написав:Вы не ответили на прямой вопрос. Стыдно себе признаться в просчете? Скажите даты и цены, и я скажу, сколько вы потеряли.

Краще запитайте його, скільки він на В2В заробив, з яким він тут усіма гілками гастролював.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 23:29

  lubopytnaya написав:
  akido написав:
  lubopytnaya написав:А зачем забирать валюту, если она спокойно лежит по ставке 5,5-6,0%
И еще три года лежать будет?

это в каком же банке 6% годовых ? таких ставок уже лет 5 нет нигде.

Не пять, а три.

В 2019 году открыла:
в "Коминвесте" на 5 лет под 6% с пополнением
в "Альфе" на 5 лет под 5,5% без пополнения
в "РВС" на 3 года под 5,5% с пополнением

Там же и тоже в долларах.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 10:58

Чому ФОПи обирають необанки
Модератор
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 20:23

  Модератор написав:Чому ФОПи обирають необанки


перевірте посилання
жодних згадок про необаки і ФОп там немає
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 21:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите банк с минимальными комиссиями для юрлица? Обороты минимальные

Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:23

  zuker1111 написав:Подскажите банк с минимальными комиссиями для юрлица? Обороты минимальные

Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk

Если на счету есть/планируете держать средства, то можно рассмотреть приват. Там можно открывать депозиты со свободным снятием и отбивать абонку + платежи на других корреспондентов со счетами в Привате без оплаты. Правда проценты там порезали и зависит от суммы, которая будет лежать на счету.
ol_zy
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