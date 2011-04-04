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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 лис, 2021 09:43
Ой+
Розміщення частини коштів, які зараз належать сім'ї Шевченків, у закордонних банківських установах відбулось на законних підставах і не пов'язано з питанням довіри до українських банків
Цікаво, з чим же воно може бути пов'язано!
Невже відсотки більші?!
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V2
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Додано: Сер 10 лис, 2021 11:59
V2 написав:Ой+
Розміщення частини коштів, які зараз належать сім'ї Шевченків, у закордонних банківських установах відбулось на законних підставах і не пов'язано з питанням довіри до українських банків
Цікаво, з чим же воно може бути пов'язано!
Невже відсотки більші?!
Усе дуже просто, це пов*язано з тим, що у нього аж 103 млн 377 тис. грн., а сума гарантування державою лише 200 тис/банк. Тобто в Україні просто не вистачає банків, щоб уся сума була гаратнтована (бо і Ощад планують приватизувати). Таким чином уся сума, яка гаратнтується ФГВФО (з врахуванням майбутньої приватизації Ощада і можливої девальвації гривні) - зберігається у БС України (7%), а решта (93%) за кордоном, де сума компенсації може бути і 100 тис долярів. Усе дуже розумно і математично підраховано, я би теж так зробив, але мені це не потрібно, бо для моїх сум цілком вистачає БС України
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Victor37
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Додано: Сер 10 лис, 2021 12:09
alter написав:
Вы не ответили на прямой вопрос
Я - відповів!
І все розклав по полицях.
Але все потерли! А знову писати простиню - немаю бажання!
Просто коротко напишу: крипта - НЕ для пересічних і значно/врази ризиковіша, ніж депо і бетон!
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