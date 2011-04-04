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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1320132113221323

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 96
Більше десяти
19%
18
Від п'яти до десяти
31%
30
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
8
В двох
9%
9
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:43

Ой+

Розміщення частини коштів, які зараз належать сім'ї Шевченків, у закордонних банківських установах відбулось на законних підставах і не пов'язано з питанням довіри до українських банків


Цікаво, з чим же воно може бути пов'язано! :mrgreen:
Невже відсотки більші?!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:59

  V2 написав:Ой+

Розміщення частини коштів, які зараз належать сім'ї Шевченків, у закордонних банківських установах відбулось на законних підставах і не пов'язано з питанням довіри до українських банків


Цікаво, з чим же воно може бути пов'язано! :mrgreen:
Невже відсотки більші?!

Усе дуже просто, це пов*язано з тим, що у нього аж 103 млн 377 тис. грн., а сума гарантування державою лише 200 тис/банк. Тобто в Україні просто не вистачає банків, щоб уся сума була гаратнтована (бо і Ощад планують приватизувати). Таким чином уся сума, яка гаратнтується ФГВФО (з врахуванням майбутньої приватизації Ощада і можливої девальвації гривні) - зберігається у БС України (7%), а решта (93%) за кордоном, де сума компенсації може бути і 100 тис долярів. Усе дуже розумно і математично підраховано, я би теж так зробив, але мені це не потрібно, бо для моїх сум цілком вистачає БС України :D
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  alter написав:Вы не ответили на прямой вопрос

Я - відповів!
І все розклав по полицях.
Але все потерли! А знову писати простиню - немаю бажання!

Просто коротко напишу: крипта - НЕ для пересічних і значно/врази ризиковіша, ніж депо і бетон!
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:52

  Успіх написав:
  alter написав:Вы не ответили на прямой вопрос

Я - відповів!
І все розклав по полицях.
Але все потерли! А знову писати простиню - немаю бажання!

Просто коротко напишу: крипта - НЕ для пересічних і значно/врази ризиковіша, ніж депо і бетон!


Я прочитал вашу "простынь". Ответа на прямой вопрос: "А если бы вы тогда вложили эти же средства в биткоин, сколько бы однушек сейчас могли бы купить?" так и не поступило.
А поскольку вы любите злоупотреблять фразой "Раніше було думати", пытаясь быть умным задним умом, то, естественно, я вам показываю, что ретроспективно ваше решение было самым что ни на есть глупым и неэффективным.
И да, если бы вы тогда вложили эти же средства в биткоин, сколько бы однушек сейчас могли бы купить? Могу подсказать - в три с половиной раза больше. То есть ваши ПОТЕРИ - 2,5 однушек. Помните об этом, когда в следующий раз решите себе ник создать. :twisted:
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:04

  Victor37 написав:
  V2 написав:Ой+

Розміщення частини коштів, які зараз належать сім'ї Шевченків, у закордонних банківських установах відбулось на законних підставах і не пов'язано з питанням довіри до українських банків


Цікаво, з чим же воно може бути пов'язано! :mrgreen:
Невже відсотки більші?!

Усе дуже просто, це пов*язано з тим, що у нього аж 103 млн 377 тис. грн., а сума гарантування державою лише 200 тис/банк. Тобто в Україні просто не вистачає банків, щоб уся сума була гаратнтована (бо і Ощад планують приватизувати). Таким чином уся сума, яка гаратнтується ФГВФО (з врахуванням майбутньої приватизації Ощада і можливої девальвації гривні) - зберігається у БС України (7%), а решта (93%) за кордоном, де сума компенсації може бути і 100 тис долярів. Усе дуже розумно і математично підраховано, я би теж так зробив, але мені це не потрібно, бо для моїх сум цілком вистачає БС України :D

хаха, гарант НБУ не гарантує, "сапожнік без сапог", тримають народ за баранів
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:17

Все ж дуже просто!©

  alter написав:Ответа на прямой вопрос: "А если бы вы тогда вложили эти же средства в биткоин, сколько бы однушек сейчас могли бы купить?" так и не поступило

Читайте повільно, шевелячи губами!© :lol:
Ще й виділю чорним, може хтось недобачає))
Я не міг тоді вкласти в біткоїн, так як я нічого в цій темі не тямлю! Так само, як і більшість простих пересічних!
Тепер зрозуміло?
Якщо ні, то читайте знову і знову, поки не дійде і не засвоїте мою відповідь! :mrgreen:
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