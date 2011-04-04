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Страшилка з сайту "Додатково інформуємо, що до 01 вересня 2021 року отримувачам житлової субсидії необхідно повідомити про наявність на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 100 тис. грн."
Реальність. ВІДМОВА. Наявний депозит більше 100к. Звідки звін???? А-банк влітку самостійно подав дані соціалістам. Робіть висновки. / можете пригадати ще податок30% на вихід, пазл склався.