Ну, что значит "без ограничений"?
Конечно с ограничениями!
За буйки не заплывать, максимум 200 тысяч.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 лис, 2021 12:31
Додано: Чет 11 лис, 2021 12:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 11 лис, 2021 12:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 11 лис, 2021 16:44
Re: Байки про банки і не тільки....
І щуку кинули у воду або бачили очі, кого обирали ...
Двох нападників на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку» поновили на посадах
Додано: Чет 11 лис, 2021 20:24
До роздумів.
Страшилка з сайту "Додатково інформуємо, що до 01 вересня 2021 року отримувачам житлової субсидії необхідно повідомити про наявність на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 100 тис. грн."
Реальність.
ВІДМОВА. Наявний депозит більше 100к.
Звідки звін???? А-банк влітку самостійно подав дані соціалістам.
Робіть висновки. / можете пригадати ще податок30% на вихід, пазл склався.
Додано: Чет 11 лис, 2021 20:36
Додано: П'ят 12 лис, 2021 03:45
Re: Байки про банки і не тільки....
не прошло и полгода
АМКУ разрешил Mastercard и Visa снизить комиссию интерчейндж
наблюдаем, как это скажется на кешбеке.
заканчивается эра кешбека, будем вспоминать об этих счастливых денечках
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