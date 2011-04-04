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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1321132213231324>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 98
Більше десяти
18%
18
Від п'яти до десяти
32%
31
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
10%
10
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:31

  Scholar написав:Пополнения без ограничений?

Ну, что значит "без ограничений"?
Конечно с ограничениями!
За буйки не заплывать, максимум 200 тысяч.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:За буйки не заплывать, максимум 200 тысяч.

вже скоро 400
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Ну, что значит "без ограничений"?
Конечно с ограничениями!

Скорее всего имелось ввиду ограничение шото типа "неболее первоначальной суммы размещения" или "пополнение возможно только первые 6 мес"
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 16:44

Re: Байки про банки і не тільки....

І щуку кинули у воду або бачили очі, кого обирали ...

Двох нападників на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку» поновили на посадах
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skh ... 56517.html
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:24

До роздумів.

Страшилка з сайту "Додатково інформуємо, що до 01 вересня 2021 року отримувачам житлової субсидії необхідно повідомити про наявність на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 100 тис. грн."

Реальність.
ВІДМОВА. Наявний депозит більше 100к.
Звідки звін???? А-банк влітку самостійно подав дані соціалістам.
Робіть висновки. / можете пригадати ще податок30% на вихід, пазл склався.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:36

  lubopytnaya написав:
  Scholar написав:Пополнения без ограничений?

Ну, что значит "без ограничений"?
Конечно с ограничениями!
За буйки не заплывать, максимум 200 тысяч.


мадам, а навіщо вам довгострокові валютні депо із відємною дохідністю?
поточна інфляція долара більше 6% !!!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 03:45

Re: Байки про банки і не тільки....

не прошло и полгода
АМКУ разрешил Mastercard и Visa снизить комиссию интерчейндж

наблюдаем, как это скажется на кешбеке.
заканчивается эра кешбека, будем вспоминать об этих счастливых денечках :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:53

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:мадам, а навіщо вам довгострокові валютні депо із відємною дохідністю?
поточна інфляція долара більше 6% !!!


Так а что делать предлагаете?
Вообще от фиата отказаться?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:17

  Aps написав:
greenozon написав:мадам, а навіщо вам довгострокові валютні депо із відємною дохідністю?
поточна інфляція долара більше 6% !!!


Так а что делать предлагаете?
Вообще от фиата отказаться?

інфляція $ 6%, думаю, буде лише цього року, потім заженуть до 2%..3%
це ж не гривня
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:28

  flyman написав:
  Aps написав:
greenozon написав:мадам, а навіщо вам довгострокові валютні депо із відємною дохідністю?
поточна інфляція долара більше 6% !!!


Так а что делать предлагаете?
Вообще от фиата отказаться?

інфляція $ 6%, думаю, буде лише цього року, потім заженуть до 2%..3%
це ж не гривня


я дефіцити-інфляцію поки що не відчув навіть у гривні!
Цього року середні витрати на їжу вперто тримаються на меншому рівні, аніж у попередньому! Який, до речі, майже не зростав. Сповільнення дивовижне: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
Причому, от зараз їм шоколадки-печеньки, і таки думаю, що варто би і щось простіше (вівсянку, гречку...). Це і дешевше буде. І для здоров'я краще. Хоча тоді так і не вийду в плюсову інфляцію до кінця року. І не знаю -- чи добре буде лишати дефляцію в ел.таблиці?
Bobua
 
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