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Страшилка з сайту "Додатково інформуємо, що до 01 вересня 2021 року отримувачам житлової субсидії необхідно повідомити про наявність на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 100 тис. грн."
Реальність. ВІДМОВА. Наявний депозит більше 100к. Звідки звін???? А-банк влітку самостійно подав дані соціалістам. Робіть висновки. / можете пригадати ще податок30% на вихід, пазл склався.
greenozon написав:мадам, а навіщо вам довгострокові валютні депо із відємною дохідністю? поточна інфляція долара більше 6% !!!
Так а что делать предлагаете? Вообще от фиата отказаться?
інфляція $ 6%, думаю, буде лише цього року, потім заженуть до 2%..3% це ж не гривня
я дефіцити-інфляцію поки що не відчув навіть у гривні! Цього року середні витрати на їжу вперто тримаються на меншому рівні, аніж у попередньому! Який, до речі, майже не зростав. Сповільнення дивовижне: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні? Причому, от зараз їм шоколадки-печеньки, і таки думаю, що варто би і щось простіше (вівсянку, гречку...). Це і дешевше буде. І для здоров'я краще. Хоча тоді так і не вийду в плюсову інфляцію до кінця року. І не знаю -- чи добре буде лишати дефляцію в ел.таблиці?