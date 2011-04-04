коротко - ставки падають у всіх валютах
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:02
Депозитна СантаБарбара
коротко - ставки падають у всіх валютах
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Злочинця вітають як героя?
Які моральні принципи всіх цих людей або куди ми рухаємось?!
Учасника нападу на журналістів "Схем" зустріли оваціями в Укрексімбанку
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