коротко - ставки падають у всіх валютах
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:02
Депозитна СантаБарбара
коротко - ставки падають у всіх валютах
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Злочинця вітають як героя?
Які моральні принципи всіх цих людей або куди ми рухаємось?!
Учасника нападу на журналістів "Схем" зустріли оваціями в Укрексімбанку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:35
В Конячників там троха впало.
Все застигло.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:41
Постепенно начинать снижать учетную ставку НБУ, чтобы поддержать бизнес, предпринимателей в условиях карантина и высоких цен на энергоносители.
Относительно рыночными механизмами развивать доступное кредитование. Т. е. вместо кредитов 5, 7, 9 сделать другой подход, 1 + 1. Например, если банк выдает кредит 300 000 грн под 6% годовых, то и по остальным 300 000 грн рыночный процент банка будет компенсирован государством тоже до 6% годовых.
Для депозитчиков сделать ипотечные или бизнес-вклады.
Т. е., после размещения на таком вкладе 500 000 грн под 2% годовых у вкладчика появится возможность взять ипотеку или кредит на развитие бизнеса на сумму 500 000 грн под 2% годовых + навар банка, 4%. Итого, кредит в 500 000 грн под 6% годовых. А если еще воспользоваться программой 1 + 1, то сумма доступного кредита под 6% годовых будет еще больше.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:23
Рейтинг банків за розміщеними депозитами
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