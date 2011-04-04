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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1321132213231324

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 98
Більше десяти
18%
18
Від п'яти до десяти
32%
31
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
10%
10
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:02

Депозитна СантаБарбара
коротко - ставки падають у всіх валютах

https://minfin.com.ua/ua/2021/11/10/75039208/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:30

Re: Байки про банки і не тільки....

Злочинця вітають як героя?
Які моральні принципи всіх цих людей або куди ми рухаємось?!

Учасника нападу на журналістів "Схем" зустріли оваціями в Укрексімбанку
https://finance.liga.net/ua/amp/bank/no ... anke-video
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:35

  greenozon написав:Депозитна СантаБарбара
коротко - ставки падають у всіх валютах

https://minfin.com.ua/ua/2021/11/10/75039208/

В Конячників там троха впало.
Все застигло.
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  Aps написав:
greenozon написав:мадам, а навіщо вам довгострокові валютні депо із відємною дохідністю?
поточна інфляція долара більше 6% !!!

Так а что делать предлагаете?
Вообще от фиата отказаться?

Постепенно начинать снижать учетную ставку НБУ, чтобы поддержать бизнес, предпринимателей в условиях карантина и высоких цен на энергоносители.
Относительно рыночными механизмами развивать доступное кредитование. Т. е. вместо кредитов 5, 7, 9 сделать другой подход, 1 + 1. Например, если банк выдает кредит 300 000 грн под 6% годовых, то и по остальным 300 000 грн рыночный процент банка будет компенсирован государством тоже до 6% годовых.

Для депозитчиков сделать ипотечные или бизнес-вклады.
Т. е., после размещения на таком вкладе 500 000 грн под 2% годовых у вкладчика появится возможность взять ипотеку или кредит на развитие бизнеса на сумму 500 000 грн под 2% годовых + навар банка, 4%. Итого, кредит в 500 000 грн под 6% годовых. А если еще воспользоваться программой 1 + 1, то сумма доступного кредита под 6% годовых будет еще больше.
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Рейтинг банків за розміщеними депозитами

https://kosht.com.ua/too-big-to-fail-re ... epozytamy/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 02:16

  V2 написав:Злочинця вітають як героя?
Які моральні принципи всіх цих людей або куди ми рухаємось?!

Учасника нападу на журналістів "Схем" зустріли оваціями в Укрексімбанку
https://finance.liga.net/ua/amp/bank/no ... anke-video


Уже опять уволили
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 04:39

  V2 написав:Злочинця вітають як героя?
Які моральні принципи всіх цих людей або куди ми рухаємось?!

Учасника нападу на журналістів "Схем" зустріли оваціями в Укрексімбанку
https://finance.liga.net/ua/amp/bank/no ... anke-video


злочинця? суд был?

З.Ы.
кстати это отлично показывает, что трудовой коллектив видел (знает) намного больше, чем показали в "ролике". Интересно шо же на самом деле творили там те, что пришли "брать интервью", что у народа такая реакция?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:01

  uaprofi написав:
  V2 написав:Злочинця вітають як героя?
Які моральні принципи всіх цих людей або куди ми рухаємось?!

Учасника нападу на журналістів "Схем" зустріли оваціями в Укрексімбанку
https://finance.liga.net/ua/amp/bank/no ... anke-video


злочинця? суд был?

З.Ы.
кстати это отлично показывает, что трудовой коллектив видел (знает) намного больше, чем показали в "ролике". Интересно шо же на самом деле творили там те, что пришли "брать интервью", что у народа такая реакция?

чтобы дать оценку ситуации, адекватному человеку далеко не всегда нужен суд. и очень часто такие обороты - а докажите, а суд был и тп используют лбди, которые хотят вывернуться

как раз может и показывать - барин вернулся, челядь в восторге...
Shaman
 
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