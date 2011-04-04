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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1322132313241325

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 98
Більше десяти
18%
18
Від п'яти до десяти
32%
31
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
10%
10
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:Небольшая ремарка

НУ палка ж о двух концах )
При завышеных ценах на недвигу у бизнеса, если ему дать шаровой кредит, то он понастроит лес дорогущих метров и будет ждать заселения ток 10% от объема, шобы ток хоть как-то оформить подключение к коммуникациям. А там можно и... сносить через 5..7 лет -- влошения окупились, кредит выплачен )

Государству нужен номальный экономист, который просчитает эту палку на 20..30 лет вперед.

А дерибан устроить мы и сами можем, на чем угодно :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:02

Re: Байки про банки і не тільки....

Где взять нормального экономиста?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:08

  Investor_K написав:Где взять нормального экономиста?

В этом вся суть :(
Пригласить варяга-реформатора, который зарекомендовал себя с нужной нам стороны в др. гос-ах. Дать ему кардбланш :mrgreen:
Блин, чувствую наскока эт нереально :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:10

Re: Байки про банки і не тільки....

Вместо кардбланша обычно дают хардкор
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:Государству нужен номальный экономист, который просчитает эту палку на 20..30 лет вперед.

Порахувати це неможливо...ринок сам відрегулює.
А куди будуть штовхати ринок залежить від владців.
Як правило інтереси олігарха і імярека антагоністичні.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:35

  uaprofi написав:
  V2 написав:Злочинця вітають як героя?
Які моральні принципи всіх цих людей або куди ми рухаємось?!

Учасника нападу на журналістів "Схем" зустріли оваціями в Укрексімбанку
https://finance.liga.net/ua/amp/bank/no ... anke-video


злочинця? суд был?

З.Ы.
кстати это отлично показывает, что трудовой коллектив видел (знает) намного больше, чем показали в "ролике". Интересно шо же на самом деле творили там те, что пришли "брать интервью", что у народа такая реакция?


Питання було про "фінансування державним банком компаній, пов’язаних з ОРДЛО".
Тому, й така реакція співробітників (не народу, а колег, які теж до цього причетні!), бо є співучасниками та покривають свого!
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:06

Re: Байки про банки і не тільки....

АТ "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку АТ "Альпарі банк". Ціна угоди – 260 млн грн, повідомили LIGA.net співрозмовники у Кабміні та Укрпошті. Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури, власник Укрпошти, погодили угоду.

Тепер згоду на купівлю повинен дати Національний банк. Співрозмовник LIGA.net у фінрегуляторі повідомив, що наразі Укрпошта готує пакет документів.
https://finance.liga.net/ua/bank/articl ... mln-detali
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