Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
НУ палка ж о двух концах ) При завышеных ценах на недвигу у бизнеса, если ему дать шаровой кредит, то он понастроит лес дорогущих метров и будет ждать заселения ток 10% от объема, шобы ток хоть как-то оформить подключение к коммуникациям. А там можно и... сносить через 5..7 лет -- влошения окупились, кредит выплачен )
Государству нужен номальный экономист, который просчитает эту палку на 20..30 лет вперед.
З.Ы. кстати это отлично показывает, что трудовой коллектив видел (знает) намного больше, чем показали в "ролике". Интересно шо же на самом деле творили там те, что пришли "брать интервью", что у народа такая реакция?
Питання було про "фінансування державним банком компаній, пов’язаних з ОРДЛО". Тому, й така реакція співробітників (не народу, а колег, які теж до цього причетні!), бо є співучасниками та покривають свого!
АТ "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку АТ "Альпарі банк". Ціна угоди – 260 млн грн, повідомили LIGA.net співрозмовники у Кабміні та Укрпошті. Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури, власник Укрпошти, погодили угоду.
V2 написав:АТ "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку АТ "Альпарі банк". Ціна угоди – 260 млн грн, повідомили LIGA.net співрозмовники у Кабміні та Укрпошті. Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури, власник Укрпошти, погодили угоду.